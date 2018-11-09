Антикризисным управляющим ОАО «Следюки» назначен Новак Владимир Матвеевич.
Быховский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» возглавил Демидов Юрий Михайлович.
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Назначения в Быховском районе
10.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья
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Антикризисным управляющим ОАО «Следюки» назначен Новак Владимир Матвеевич. Быховский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» возглавил Демидов Юрий...
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