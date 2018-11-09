|
Мировые лидеры собираются в Париже
Торжества, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, на один день соберут в Париже беспрецедентное количество мировых лидеров, в том числе политических оппонентов.
Пресс-служба Елисейского дворца распространила список участников торжественных мероприятий, которые пройдут в Париже в воскресенье, 11 ноября. В этом списке - президент Сербии Александр Вучич, а также лидер Косово Хашим Тачи.
Ожидается присутствие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы.
На торжества в Париж приедут президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ожидается и присутствие президента Австрии Александра Вам дер Беллена.
Кроме того, согласно списку, в мероприятиях в Париже примет участие президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили, ожидается участие генсека НАТО Йенса Столтенберга и генсека ООН Антониу Гутерреша.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжества, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, на один день соберут в Париже беспрецедентное количество мировых лидеров, в том числе политических...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)