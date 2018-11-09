РПЦ будет направлять священников в Турцию для окормления русских верующих

Разрыв с Константинопольской церковью вынуждает Московский патриархат решать вопрос пастырской заботы о русских православных верующих, которые живут на территории Турции.

"Сейчас, в ситуации разрыва, у нас не будет иного выхода, кроме как направлять священников Русской православной церкви для пастырского окормления наших верующих, и это будет продолжаться до тех пор, пока Константинопольский патриарх будет находиться в расколе", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его словам, после того, как произошёл разрыв между Москвой и Константинополем, в РПЦ стали поступать многочисленные письма от русских верующих, проживающих в Турции.

Митрополит напомнил, что если у Константинопольского патриархата, по самым оптимистичным оценкам, в Турции живет около двух тысяч верующих, то русскоязычных людей в этой стране сейчас десятки тысяч. "И они нас спрашивают: в какие нам храмы ходить? А им сейчас некуда ходить, потому что в Турции только храмы Константинопольского патриархата", - отметил иерарх Русской церкви.

Он заявил, что в сложившейся ситуации РПЦ, "конечно, придётся заняться пастырским окормлением" этих людей. Попутно митрополит Иларион рассказал, что в прошлом Московский патриархат не раз предлагал Константинополю присылать в Турцию русскоязычных священников, которые будут поступать в юрисдикцию патриарха Варфоломея и помогут окормлять верующих РПЦ, но Константинополь всегда от этого отказывался.

Отвечая на вопрос, как именно, в частности в каких храмах, русские священники будут окормлять в Турции соотечественников, митрополит сказал, что в каждом конкретном случае это будет решаться по-разному.

"Просто если раньше мы говорили, что не посылаем туда наших священников, потому что это территория Константинопольского патриархата, то сейчас мы этого сказать не можем, поскольку Константинопольский патриарх находится в расколе", - пояснил он.

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.