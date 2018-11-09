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«Здесь основные услуги будут оказываться». Сергей Малышко на открытии амбулатории в квартале «Магистр»

10.11.2018 19:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новая амбулатория открылась в столичном жилом квартале «Магистр», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Здесь основные услуги будут оказываться». Сергей Малышко на открытии амбулатории в квартале «Магистр»

Теперь путь за медицинской помощью для 3 000 взрослых и 1000 маленьких жителей стал намного короче. Два врача общей практики ждут первых пациентов уже в среду. Хирург, врач функциональной диагностики и акушерка будут вести приём дважды в неделю.

«Здесь основные услуги будут оказываться». Сергей Малышко на открытии амбулатории в квартале «Магистр»

Вы видите, сколько у нас здесь детей. Особенно важно, конечно, открытие детской амбулатории. Иногда просто нужно съездить и сдать анализы, хотелось бы, чтобы это было где-то рядышком. Я думаю, теперь все будет хорошо в этом плане.

«Здесь основные услуги будут оказываться». Сергей Малышко на открытии амбулатории в квартале «Магистр»

С маленькими – очень тяжело. Это надо отсюда ехать на Независимости, это далеко. А сейчас зима и холод. Мы и так катались с детьми в школу – не удобно. А сейчас спустился с подъезда, вошел в арку и ты уже, считай, в поликлинике.

«Здесь основные услуги будут оказываться». Сергей Малышко на открытии амбулатории в квартале «Магистр»

Жилой квартал «Магистр» начали строить в 2013 году. В церемонии закладки первого камня принимал участие Президент Беларуси.

«Здесь основные услуги будут оказываться». Сергей Малышко на открытии амбулатории в квартале «Магистр»

Микрорайон включает в себя девять 10-этажных домов, сейчас здесь активно развивается инфраструктура, в том числе и социальная. Жильцы этого квартала, преимущественно, представители научной и творческой интеллигенции Минска.

«Здесь основные услуги будут оказываться». Сергей Малышко на открытии амбулатории в квартале «Магистр»

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Здесь основные услуги будут оказываться. То есть осмотр и консультация врача общей практики или врача-педиатра, снятие ЭКГ, выполнение процедур, вакцинация.

Сейчас в Минске строят еще 5 медицинских учреждений: поликлиники и подстанцию скорой помощи.
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«Здесь основные услуги будут оказываться». Сергей Малышко на открытии амбулатории в квартале «Магистр»

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новая амбулатория открылась в столичном жилом квартале «Магистр», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Теперь путь за медицинской...
 
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