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Баскетбол. «Цмоки-Минск» добились победы в Единой лиге ВТБ
Новости Беларуси. Минские «Цмоки» добыли первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Саратове драконы взяли верх над баскетболистами «Автодора», прервав тем самым свою пятиматчевую серию поражений.
Встреча получилась результативной, а перед уходом на большой перерыв минчане уступали с разницей в 11 очков.
Однако «Цмоки» взяли свое в третьем и четвертом периодах. Итоговые цифры – 99:95 в пользу минского клуба. Самым результативным в составе драконов стал Муди. На его счету 21 очко.
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Новости Беларуси. Минские «Цмоки» добыли первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Саратове драконы взяли верх над...
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