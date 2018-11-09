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Баскетбол. «Цмоки-Минск» добились победы в Единой лиге ВТБ

10.11.2018 19:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минские «Цмоки» добыли первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Саратове драконы взяли верх над баскетболистами «Автодора», прервав тем самым свою пятиматчевую серию поражений.

Баскетбол. «Цмоки-Минск» добились победы в Единой лиге ВТБ

Встреча получилась результативной, а перед уходом на большой перерыв минчане уступали с разницей в 11 очков.

Баскетбол. «Цмоки-Минск» добились победы в Единой лиге ВТБ

Однако «Цмоки» взяли свое в третьем и четвертом периодах. Итоговые цифры – 99:95 в пользу минского клуба. Самым результативным в составе драконов стал Муди. На его счету 21 очко.

Баскетбол. «Цмоки-Минск» добились победы в Единой лиге ВТБ
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минские «Цмоки» добыли первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Саратове драконы взяли верх над...
 
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