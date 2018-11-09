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Пожар в гипермаркете Санкт-Петербурга ликвидирован

10.11.2018 18:19 — Разное | СТВ  
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Новости России. Вероятнее всего, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в гипермаркете Санкт-Петербурга ликвидирован

Пламя полыхало на протяжении нескольких часов на площади в 5 000 квадратных метров. Около 800 человек были эвакуированы. Пострадавшие госпитализированы.

Пожар в гипермаркете Санкт-Петербурга ликвидирован
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Пожар в гипермаркете Санкт-Петербурга ликвидирован

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости России. Вероятнее всего, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя полыхало на...
 
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