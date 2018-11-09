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Пожар в гипермаркете Санкт-Петербурга ликвидирован
Новости России. Вероятнее всего, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя
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Пожар в гипермаркете Санкт-Петербурга ликвидирован
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Новости России. Вероятнее всего, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя полыхало на...
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