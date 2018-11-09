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Активистки Femen разделись под Триумфальной аркой
10 ноября во Франции отмечают столетие окончания Первой мировой войны, на торжество должны съехаться десятки глав государств.
10 ноября представительницы движения Femen устроили обнаженные протест под Триумфальной аркой в Париже. Обнаженные по пояс девушки держали в руках плакаты с надписями "Воображаемые миротворцы, настоящие диктаторы", "Добро пожаловать, военные преступники". Так активистки показали, что многие из приехавших президентов, по их мнению, - диктаторы и пренебрегают правами людей. Об этом сообщает телеканал BFM.
Самое удивительное, что протест Femen на этот раз был приурочен к церемонии, посвященной столетию окончания Первой мировой войны.
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10 ноября во Франции отмечают столетие окончания Первой мировой войны, на торжество должны съехаться десятки глав государств.
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