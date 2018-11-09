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Активистки Femen разделись под Триумфальной аркой

10.11.2018 19:47 — Разное | Партизан  
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10 ноября во Франции отмечают столетие окончания Первой мировой войны, на торжество должны съехаться десятки глав государств.



10 ноября представительницы движения Femen устроили обнаженные протест под Триумфальной аркой в Париже. Обнаженные по пояс девушки держали в руках плакаты с надписями "Воображаемые миротворцы, настоящие диктаторы", "Добро пожаловать, военные преступники". Так активистки показали, что многие из приехавших президентов, по их мнению, -  диктаторы и пренебрегают правами людей. Об этом сообщает телеканал BFM.

Самое удивительное, что протест Femen на этот раз был приурочен к церемонии, посвященной столетию окончания Первой мировой войны.


 
 
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10 ноября во Франции отмечают столетие окончания Первой мировой войны, на торжество должны съехаться десятки глав государств.
 
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