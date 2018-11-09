Активистки Femen разделись под Триумфальной аркой









10 ноября представительницы движения Femen устроили обнаженные протест под Триумфальной аркой в Париже. Обнаженные по пояс девушки держали в руках плакаты с надписями "Воображаемые миротворцы, настоящие диктаторы", "Добро пожаловать, военные преступники". Так активистки показали, что многие из приехавших президентов, по их мнению, - диктаторы и пренебрегают правами людей. Об этом сообщает телеканал BFM.





Самое удивительное, что протест Femen на этот раз был приурочен к церемонии, посвященной столетию окончания Первой мировой войны.



