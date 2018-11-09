ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БелАЗ занял треть мирового рынка карьерных самосвалов

10.11.2018 19:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
По итогам десяти месяцев, БелАЗ увеличили отгрузку в 1,4 раза и сейчас занимает треть мирового рынка большегрузных карьерных самосвалов.



Об этом сообщает пресс-служба завода.

В классе грузоподъемности 130-136 тонн беларусский завод занимает около 80% мирового рынка.

За десять месяцев года объем отгрузки вырос в 1,4 раза. Такими же темпами растет и экспорт. Объемы производства увеличились в 1,5 раза.

Поставки в Россию выросли на 31,9%, а в страны СНГ — в 1,8 раза. Всего в этом году экспорт шел в 20 стран. Открыты новые рынки: Бангладеш и Филиппины. После семилетнего перерыва восстановлен экспорт в Чили.

Основным продуктом компании являются самосвалы грузоподъемностью 110-130 тонн. Они лидируют по объемам поставок. На втором месте — машины грузоподъемностью 220-240 т, на третьем карьерные самосвалы грузоподъемность 45 т.


 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам десяти месяцев, БелАЗ увеличили отгрузку в 1,4 раза и сейчас занимает треть мирового рынка большегрузных карьерных самосвалов.
 
Новости дня
Новости разные
 
БГК имени Мешкова проиграл польскому "Виве" в Лиге чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика