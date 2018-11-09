БелАЗ занял треть мирового рынка карьерных самосвалов









Об этом сообщает пресс-служба завода.





В классе грузоподъемности 130-136 тонн беларусский завод занимает около 80% мирового рынка.





За десять месяцев года объем отгрузки вырос в 1,4 раза. Такими же темпами растет и экспорт. Объемы производства увеличились в 1,5 раза.





Поставки в Россию выросли на 31,9%, а в страны СНГ — в 1,8 раза. Всего в этом году экспорт шел в 20 стран. Открыты новые рынки: Бангладеш и Филиппины. После семилетнего перерыва восстановлен экспорт в Чили.





Основным продуктом компании являются самосвалы грузоподъемностью 110-130 тонн. Они лидируют по объемам поставок. На втором месте — машины грузоподъемностью 220-240 т, на третьем карьерные самосвалы грузоподъемность 45 т.



