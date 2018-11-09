Спешите увидеть, пока не разобрали!



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Началась реконструкция моста на Кобринском укреплении Брестской крепости. Красный асфальт, как символ земли, пропитанной кровью защитников крепости, уходит в расход. Перила со следами прошедших навылет пуль войны 1939 и 1941 отправляются на реставрацию.



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9 мая 2019 увидим новый мост, но лучше ещё успеть увидеть старый.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60507.php

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