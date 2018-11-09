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Началась реконструкция моста на Кобринском укреплении Брестской крепости
10.11.2018 20:53 — Разное | Виртуальный Брест
Спешите увидеть, пока не разобрали!
Началась реконструкция моста на Кобринском укреплении Брестской крепости. Красный асфальт, как символ земли, пропитанной кровью защитников крепости, уходит в расход. Перила со следами прошедших навылет пуль войны 1939 и 1941 отправляются на реставрацию.
9 мая 2019 увидим новый мост, но лучше ещё успеть увидеть старый.
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Спешите увидеть, пока не разобрали! Началась реконструкция моста на Кобринском укреплении Брестской крепости. Красный асфальт, как символ земли, пропитанной...
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