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Началась реконструкция моста на Кобринском укреплении Брестской крепости

10.11.2018 20:53 — Разное | Виртуальный Брест  
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Спешите увидеть, пока не разобрали!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60507.php

Началась реконструкция моста на Кобринском укреплении Брестской крепости

Началась реконструкция моста на Кобринском укреплении Брестской крепости. Красный асфальт, как символ земли, пропитанной кровью защитников крепости, уходит в расход. Перила со следами прошедших навылет пуль войны 1939 и 1941 отправляются на реставрацию. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60507.php

Началась реконструкция моста на Кобринском укреплении Брестской крепости
 Началась реконструкция моста на Кобринском укреплении Брестской крепости

9 мая 2019 увидим новый мост, но лучше ещё успеть увидеть старый. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60507.php

Началась реконструкция моста на Кобринском укреплении Брестской крепости

 
 
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Спешите увидеть, пока не разобрали! Началась реконструкция моста на Кобринском укреплении Брестской крепости. Красный асфальт, как символ земли, пропитанной...
 
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