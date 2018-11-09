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Обрушение дороги в Израиле попало на видео
Новости Израиля. В Израиле обвалился участок оживленной автострады. Шоссе проходит вблизи побережья Мертвого моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Часть дорожного полотна, размытая водой и грязевыми потоками, провалилась, полностью перекрыв движение автомобилей.
Спасателям пришлось эвакуировать людей, заблокированных между размытыми участками дороги. Нескольким спасённым понадобилась медицинская помощь.
Ранее полиция сообщала о нежелательности передвижения по данному шоссе из-за эрозии почвы и возникновения опасных мест на трассе в результате наводнения.
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Обрушение дороги в Израиле попало на видео
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Новости Израиля. В Израиле обвалился участок оживленной автострады. Шоссе проходит вблизи побережья Мертвого моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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