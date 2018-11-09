Все-таки до Коли? На это Лукашенко намекнул Квасьневскому

- Вы были единственным польским президентом, который встречался с Александром Лукашенко. Считаете ли вы нормальным, что руководители соседних стран не встречались 20 лет?





- Это ненормально, но мы в этом не виноваты. Один раз я встречался с ним в Беларуси, второй раз на праздновании 300-летия Петербурга. Были и другие церемонии, несколько международных конференций. Мой визит в Беларусь, за что меня сильно критиковали, был попыткой разблокировать ситуацию. Но это оказалось невозможным в первую очередь из-за главы Беларуси. Он не хочет действовать согласно общепринятым европейским нормам - демократии и правового государства, уважения к оппонентам. Политика Лукашенко - это постоянное маневрирование между Москвой и Западом, и его, в некотором смысле, можно даже понять. Лукашенко - это талантливый политик, у него есть политический инстинкт.





- Каждый политик мечтает управлять 24 года ...





- Можно говорить о фальсификации выборов, но я думаю, что и в справедливых выборах он бы не имел дурного результата.





- Меняется ли он как политик или все эти 24 года он такой же?





- Если кто-то управляет 24 года и это работает, то заставить его пойти на определенный риск - очень сложно. Кроме того, как показывают примеры многих стран, когда начинается какой-то процесс и если с фундамента, который строился 24 года, достать один кирпич, то стена может развалиться полностью. Сложно надеяться на перелом от самого Лукашенко. Попытки сблизиться с Беларусью делали и мои последователи, и министр иностранных дел Сикорский. Но Лукашенко не хочет переступать эту границу. Это было бы реальным, если бы сильная оппозиция заставила его сесть за стол переговоров. Но это не та ситуация. Он может изменить политику, если заметит, что на него увеличивается российское давление. Но для России в Беларуси нет лучшего партнера, чем Лукашенко. Поэтому я слабо верю, что россияне будут бороться с Лукашенко. Ну и помните, что он еще не такой старый человек.









- ... и занимается спортом.





- Когда была инаугурация Порошенко, то мы сидели с Лукашенко за одним столом. И я говорю ему: «Ты еще на устал?» А он говорит: «Ой, знаешь, устал. Но мой сын еще мал и не готов, чтобы это все перенять». Это, конечно, форма шутки, но что-то в этой шутке есть. Ведь за 24 года можно устать. Хочу еще сказать, что во время Майдана в Украине Лукашенко повел себя достойно и выступил на стороне Украины. И его очень тепло приветствовали в Украине.