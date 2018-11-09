Аркадия Израилевича освободили из СИЗО КГБ

«Свобода» госпожа Маргарита заявила, что обвинение ее мужу не предъявляли. По словам Маргариты Израилевич, предприниматель не дает комментариев. В беседе с радиогоспожа Маргарита заявила, что обвинение ее мужу не предъявляли.





Сведения о задержании Аркадия Израилевича появились в конце октября, но ни одна силовая структура не подтверждала эту информацию. О том, что он может быть в тюрьме КГБ, стало известно 6 ноября, когда у Маргариты Израилевич там приняли передачу для мужа.





Анонимный источник сообщил СМИ, что Израилевича «мурыжат, чтобы что-то на него найти».



