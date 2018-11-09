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Аркадия Израилевича освободили из СИЗО КГБ
Жена бизнесмена подтвердила, что его освободили в пятницу 9 ноября. Обвинение Израилевичу так и не предъявили.
По словам Маргариты Израилевич, предприниматель не дает комментариев. В беседе с радио
Сведения о задержании Аркадия Израилевича появились в конце октября, но ни одна силовая структура не подтверждала эту информацию. О том, что он может быть в тюрьме КГБ, стало известно 6 ноября, когда у Маргариты Израилевич там приняли передачу для мужа.
Анонимный источник сообщил СМИ, что Израилевича «мурыжат, чтобы что-то на него найти».
Аркадий Израилевича - совладелец группы компаний «IB», которая построила ряд бизнес-центров и жилых домов в Минске. Предприниматель также занимался торговлей нефтепродуктами. Он имеет долю в асфальтобетонном заводе. Широкой публике предприниматель стал известен в связи со скандалом вокруг развлекательного комплекса «Поедем поедим», построенного в бывшей охранной зоне Куропат.
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Жена бизнесмена подтвердила, что его освободили в пятницу 9 ноября. Обвинение Израилевичу так и не предъявили.
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