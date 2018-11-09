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Что общего между «Содой пищевой» и iPhone X?

10.11.2018 19:53 — Разное | Партизан  
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В октябре 2018 года Башкирская содовая компания (БСК) представила новую упаковку пищевой соды — с клапаном для защиты от просыпания. Пользователи заметили, что с ним классическая коробка соды напоминает смартфоны с «чёлкой».


«Мы кардинально изменили внешний вид упаковки, в том числе раскрой. Теперь не нужно разрезать ножницами края, чтобы достать продукт — лишь надавить на пачку сверху и она откроется. Также её можно легко закрыть и поставить в шкафчик. К тому же пачка стала намного ярче и презентабельнее», – сообщил Владимир Федоров, начальник цеха пищевой соды.

Компания продвигает новый дизайн упаковки в социальных сетях в стиле презентаций Apple и пишет, что теперь пачка напоминает iPhone X.


 
 
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В октябре 2018 года Башкирская содовая компания (БСК) представила новую упаковку пищевой соды — с клапаном для защиты от просыпания. Пользователи заметили, что с ним...
 
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