Что общего между «Содой пищевой» и iPhone X?





«Мы кардинально изменили внешний вид упаковки, в том числе раскрой. Теперь не нужно разрезать ножницами края, чтобы достать продукт — лишь надавить на пачку сверху и она откроется. Также её можно легко закрыть и поставить в шкафчик. К тому же пачка стала намного ярче и презентабельнее», – сообщил Владимир Федоров, начальник цеха пищевой соды.





Компания продвигает новый дизайн упаковки в социальных сетях в стиле презентаций Apple и пишет, что теперь пачка напоминает iPhone X.



