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Что общего между «Содой пищевой» и iPhone X?
В октябре 2018 года Башкирская содовая компания (БСК) представила новую упаковку пищевой соды — с клапаном для защиты от просыпания. Пользователи заметили, что с ним классическая коробка соды напоминает смартфоны с «чёлкой».
«Мы кардинально изменили внешний вид упаковки, в том числе раскрой. Теперь не нужно разрезать ножницами края, чтобы достать продукт — лишь надавить на пачку сверху и она откроется. Также её можно легко закрыть и поставить в шкафчик. К тому же пачка стала намного ярче и презентабельнее», – сообщил Владимир Федоров, начальник цеха пищевой соды.
Компания продвигает новый дизайн упаковки в социальных сетях в стиле презентаций Apple и пишет, что теперь пачка напоминает iPhone X.
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В октябре 2018 года Башкирская содовая компания (БСК) представила новую упаковку пищевой соды — с клапаном для защиты от просыпания. Пользователи заметили, что с ним...
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