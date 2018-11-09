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Халезин: фотографа «Свободного театра» в Киеве избил водитель Ecolines

10.11.2018 20:55 — Разное | KYKY  
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Николай Халезин, основатель Беларуского свободного театра, рассказал на своей странице в Facebook об инциденте в Киеве. Актёры приехали туда на выступление, а вместе с ними был Николай Куприч, фотограф. Он снимал команду на протяжении поездки − это нужно для будущего фильма. 

Когда актёры начали заходить в автобус Ecolines, чтобы вернуться в Минск, водитель почему-то агрессивно отреагировал на камеру Николая и сказал, что в автобус фотографа не пустит. Не объясняя причин, он просто порвал ему билет. Николай включил камеру и спросил, на каком основании это вообще происходит. В ответ водитель избил его и разбил камеру.

Автобус уехал, а Николай вызвал полицию, которая отвезла его в отделение Голосеевского района. Там он написал заявление. По словам Халезина, компания Ecolines отказалась сообщить фамилию водителя этого рейса. Также в комментариях он уточнил, что фотограф был абсолютно трезв и непосредственно вход в автобус не снимал.

 
Теги: Минск
 
 
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Николай Халезин, основатель Беларуского свободного театра, рассказал на своей странице в Facebook об инциденте в Киеве. Актёры приехали туда на выступление, а вместе с...
 
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