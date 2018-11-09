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Четыре вещи, которые нельзя репостить в соцсетях
10.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Что у меня в репосте? Какое еще уголовное дело? Возможно, именно так реагировали фигуранты разбирательств с правоохранительными органами из-за репостов в соцсетях. Редактор 42.TUT.BY Анна Ермаченок
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Что у меня в репосте? Какое еще уголовное дело? Возможно, именно так реагировали фигуранты разбирательств с правоохранительными органами из-за...
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