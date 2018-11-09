Четыре вещи, которые нельзя репостить в соцсетях

Что у меня в репосте? Какое еще уголовное дело? Возможно, именно так реагировали фигуранты разбирательств с правоохранительными органами из-за репостов в соцсетях. Редактор 42.TUT.BY Анна Ермаченок опросила экспертов и объясняет, как вести себя в интернете, чтобы не попасть под суд.

Читать полностью: https://42.tut.by/614916

Источник: 42.tut.by

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "