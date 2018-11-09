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«Просто буря эмоций». Японский театр «Самурай-шоу» потряс минчан
Новости Беларуси. Как в кино! Гремящий на весь мир японский театр «Самурай-шоу Камуи» 10 ноября удивил минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почётные гости такого уровня выступают в рамках акции «Чернобыль-Фукусима. Мы помним. Мы вместе». В центре внимания киноактёр Тэтсуро Шимагучи. Это постановщик самурайских сцен фильмов культового режиссера Тарантино.
Завершающие аккорды перед выходом на сцену. Стоит отдать должное – в центре внимания Тэтсуро Шимагучи. Именно он постановщик самурайских сцен фильмов культового режиссера Тарантино.
«Убить Билла» или «Криминальное чтиво» - знаменитые картины, которые по праву называют классикой кинематографа.
Тэтсуро Шимагучи, киноактёр:
Наталья Ветик, куратор проекта:
Турне посвящено 20-летию коллектива. Наряду с Минском японский театр покажет свою программу во Флоренции, Мадриде, Киеве и Львове.
Зрители:
Ой, я в полном восторге. Хорошо, что подвезли меня заранее, и я попала в зал и даже сидела. Просто буря эмоций.
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Новости Беларуси. Как в кино! Гремящий на весь мир японский театр «Самурай-шоу Камуи» 10 ноября удивил минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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