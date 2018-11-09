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Не магия, а физика! Фестиваль не скучной науки прошёл в Гродно
Новости Беларуси. От экстремальных научных шоу до демонстрации новейших разработок в физике и робототехнике. Свыше 600 школьников Гродненского региона объединил фестиваль науки «Физика вокруг нас», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Студенты и преподаватели Купаловского вуза постарались сделать праздник ярким, даже, можно сказать, со спецэффектами, чтобы максимально удивить юных участников и пробудить интерес к высоким технологиям.
Насадить на палку надутый шар, чтобы не лопнул, зажечь лампу без электричества или увидеть кипение жидкого азота при температуре -196 градусов по Цельсию.
Студенты и преподаватели напоминают магов, а школьники встают из-за парт, чтобы получше разглядеть научное шоу.
Мирослав Бут-Гусаим, учащийся Гродненской городской гимназии:
Ева Кильявайне, учащийся Гродненской городской гимназии:
Виктория Белошевская, учащийся Гродненской городской гимназии:
Корней Савва не волшебник, а только учится. На первом курсе Гродненского вуза. Но уже влился в научную среду – разрабатывает электрические схемы в университетском конструкторском бюро, демонстрирует их школьникам. Чарам физики поддался по воле, как раз похожего, случая.
Корней Савва, студент физико-технического факультета ГрГУ имени Янки Купалы:
Галина Буро, СТВ:
Робототехника, устройство 3D-принтера, виртуальная и дополненная реальность, квантовый мир. Фестиваль науки как возможность рассказать школьникам с помощью игры о новейших высоких технологиях. И доказать, что физика – это, уж точно, не скучно. И, кстати, весьма перспективно. Ведь в университете появился собственный технопарк.
Александр Василевич, директор учебно-научно-производственного центра «Технолаб»:
Андрей Герман, декан физико-технического факультета ГрГУ имени Янки Купалы:
И пока школьники с широко открытыми глазами следят за мастер-классами, преподаватели стараются разглядеть в их лицах новых Тесла или Эйнштейна, которые в будущем смогут прославить белорусскую науку.
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Не магия, а физика! Фестиваль не скучной науки прошёл в Гродно
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Новости Беларуси. От экстремальных научных шоу до демонстрации новейших разработок в физике и робототехнике. Свыше 600 школьников Гродненского региона объединил...
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