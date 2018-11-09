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Внук Черчилля возмутился отказом Трампа посетить американское военное кладбище во Франции

10.11.2018 21:22 — Разное | Интерфакс  
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Внук легендарного британского премьера Уинстона Черчилля и член парламента Соединенного Королевства Николас Сомс (Nicholas Soames) критически отозвался в "Твиттере" о решении президента США Дональда Трампа отменить посещение американского военного кладбища во Франции.

"Они погибли, сражаясь с врагом, и это выглядит патетически, что бездарный Дональд Трамп не смог противостоять даже погоде, чтобы воздать честь павшим", - написал британский политик в своем микроблоге в субботу.

Как сообщалось, находящийся во Франции по случаю торжеств, связанных со 100-летием окончания Первой мировой войны, президент США отменил в субботу запланированное посещение американского военного кладбища в Буа Беллё во французском департаменте Эна по причине плохой погоды.

Д.Трамп должен был направиться на это кладбище, расположенное в сотне километров на северо-восток от Парижа, на борту президентского вертолета.

 
 
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Внук легендарного британского премьера Уинстона Черчилля и член парламента Соединенного Королевства Николас Сомс (Nicholas Soames) критически отозвался в "Твиттере" о...
 
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