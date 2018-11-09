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Результаты выборов в Донбассе никто не признает, заявляет Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко уверен, что результаты выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не будут никем признаны.
Как сообщалось, 11 ноября пройдут выборы руководителей и депутатов парламентов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
"Мы абсолютно уверены, что эти выборы не будут признаны никем. Они не подпадают под стандарты украинского законодательства", - говорится в заявлении П.Порошенко, опубликованном на сайте президента в субботу.
По его словам, эти выборы "категорически неприемлемы". "Вопросы безопасности условия не созданы", - подчеркнул П.Порошенко.
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Президент Украины Петр Порошенко уверен, что результаты выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не будут никем признаны. Как сообщалось, 11 ноября...
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