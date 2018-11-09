Результаты выборов в Донбассе никто не признает, заявляет Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что результаты выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не будут никем признаны.

Как сообщалось, 11 ноября пройдут выборы руководителей и депутатов парламентов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

"Мы абсолютно уверены, что эти выборы не будут признаны никем. Они не подпадают под стандарты украинского законодательства", - говорится в заявлении П.Порошенко, опубликованном на сайте президента в субботу.

По его словам, эти выборы "категорически неприемлемы". "Вопросы безопасности условия не созданы", - подчеркнул П.Порошенко.