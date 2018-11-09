﻿ Теннис. Завершился турнир «Кубок Павлова». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теннис. Завершился турнир «Кубок Павлова»

10.11.2018 21:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В белорусском теннисе есть примета: осень – время «Кубка Павлова», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Завершился турнир «Кубок Павлова»

Теннис. Завершился турнир «Кубок Павлова»

Не стал исключением и этот год. Традиционный Международный женский турнир завершился 10 ноября.

Все подробности – в видеоматериале.
Новости по теме

Лучшим игроком октября стала Свитолина, Соболенко – вторая

Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки мира по итогам октября

Арина Соболенко может стать игроком месяца второй раз подряд

Морозова и Аояма проиграли в финале итогового турнира WTA сёстрам из Украины

Теннис. Морозова и Аояма сыграют в финале итогового турнира WTA

Тандем Морозовой и Аоямы успешно стартовал на турнире «Элит Трофи» в Чжухае

Арина Соболенко переиграла Эшли Барти в рамках турнира WTA

Теннис. Украинка Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA
‡агрузка...
Новости 24 часа

«Просто буря эмоций». Японский театр «Самурай-шоу» потряс минчан

Не магия, а физика! Фестиваль не скучной науки прошёл в Гродно

Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW

Обрушение дороги в Израиле попало на видео

Почти 25 нарушений. В Гродно сотрудники МЧС проверяют предприятия и общежития

«Здесь основные услуги будут оказываться». Сергей Малышко на открытии амбулатории в квартале «Магистр»

Пожар в гипермаркете Санкт-Петербурга ликвидирован

Постановщик боев к фильмам Тарантино привез в Минск «Самурай-шоу Камуи»

Все новости
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В белорусском теннисе есть примета: осень – время «Кубка Павлова», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Не стал исключением и этот год....
 
Новости дня
Новости разные
 
Четыре вещи, которые нельзя репостить в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика