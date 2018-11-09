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Теннис. Завершился турнир «Кубок Павлова»
Новости Беларуси. В белорусском теннисе есть примета: осень – время «Кубка Павлова», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Не стал исключением и этот год. Традиционный Международный женский турнир завершился 10 ноября.
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Новости Беларуси. В белорусском теннисе есть примета: осень – время «Кубка Павлова», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Не стал исключением и этот год....
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