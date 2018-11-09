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Заключительный матч «Кубка четырёх наций» проводят сборные Беларуси и Латвии
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею проводит заключительный матч «Кубка четырёх наций», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Чижовка-Арены» наши парни принимают соперников из Латвии.
Эти сборные еще не проигрывали по ходу скоротечного турнира. Ранее и белорусы, и латвийцы взяли верх над соперниками из Словении и Франции.
О том, как складывается игра Беларуси и Латвии – подробнее в видеоматериале.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею проводит заключительный матч «Кубка четырёх наций», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Чижовка-Арены» наши...
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