Чем жили брестчане до войны: много политики, дожинки и спорт. Уникальная подборка фото

Брест уже будет побольше Пинска , поэтому у него будет две подборки: про людей и про город. В этой части посмотрим на брестчан из довоенного Бреста, который на короткий промежуток времени стал столицей Полесского воеводства в межвоенной Польше .



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Как и в материале про Пинск , все фотографии предоставлены Национальным цифровым архивом Польши.

Концентрация политики в первой половине прошлого века была невероятной, поэтому с неё и начнём.

Перед нами обращение украинского гетманского комиссара в Бресте к жителям Полесья. Год не указан, но указано событие — Первая мировая война.

Я могу ошибаться, но, судя по всему, это обращение времён Украинской державы , которая была под протекторатом Германской империи. Существовала с 29 апреля 1918 по 14 декабря того же года. У этого государства были территориальные претензии на южную часть современной Беларуси — от Бреста до Гомеля.



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Вольный перевод этого письма:

«Украинская Холмщина и Полесье наконец-то возвращаются до Украины-матери.

Счастливый луч света заглянул к вам с Родины. Наша свобода идёт к вам под опекой союзных нам немцев.

<…> Назначенный немецким императором гетман Украины справедливо правит сейчас и идёт рука об руку с немецкой армией. Сейчас на Украине будет мир и возврат к нашей вере.

На Украине государственной религией будет наша старая православная вера <…>. <…>

Полякам и так пришёл конец. Как я вижу — все польские школы будут закрыты, а там придёт конец и ксёндзам. Мы теперь сила, потому что с нами немцы, а власть из своих рук мы не уступим».

Примечательны в письме несколько моментов. Оно написано по-польски, а значит, на юге сегодняшней Беларуси в 1918 году могли хотя бы читать по-польски. Что странно, ведь полонизация проводилась в 1921–1939 годах, а во времена Украинской державы (1918 год) Польша только обрела независимость от Российской империи.

Дальше: делается упор на «освобождение» от польских школ и католицизма. Не на улучшение экономической ситуации, а именно «возврата к православию». То есть, можем предположить, что именно эти вещи были важны для тогдашних жителей Полесья. И ещё интересный момент — сто лет назад Украинская держава считала Полесье своей территорией, на которой будут рады украинской власти.

Но не будем настолько углубляться в историю. Полякам не пришёл конец и вот у нас 16 июля 1922 года. Маршал и глава Польши Юзеф Пилсудский в Бресте награждает ветеранов бывшей Сибирской бригадой во вторую годовщину возвращения в Польшу.



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А здесь у нас четыре портрета. Самый первый Сильвестер Чосновский — композитор, дирижёр и директор музыкальной школы в Бресте. Следующий у нас Станислав Довнарович — воевода Полесский (то есть глава области) с 1922 по 1924 год. Дальше у нас два мэра Бреста: Мечислав Венжык и Францишек Колбуш. Первый был мэром в 30-е годы, второй с 1938 по 1939. Колбуш был последним мэром Бреста времён Польши.

Обратите внимание на второй и третий портреты. Фотографироваться с ручкой над бумагой в стиле «весь в делах» тогда было ещё актуально — компьютеров-то не было.



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Пышный приём президента Польши Игнация Мосцицкого в Бресте в июле 1928. Машина поражает своими размерами и роскошью!



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А вот ещё один антигерманский митинг в центре, только теперь уже в Бресте. Такой уже был в Пинске 28 сентября 1930 года в связи с заявлениями немецкого министра Готфрида Тревирануса. Брестский митинг был поздней — 12 октября 1930. К сожалению, плакатов не видно, но зато много велосипедистов.



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Немного российского наследия: памятник Суворова с велосипедом и надгробный камень русского генерала, умершего в 1831 году. Дата съёмки: 14 ноября 1930 года.



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А тут у нас прекрасный пример избавления от российского наследия в независимой Польше. Фотография обелиска сделана в Варшаве. Сам обелиск посвящён окончанию строительства шоссе до Бреста. Видимо, такие памятники в прошлом веке были популярны — в честь такого же события стоит памятник в Пинске .

На левой фотографии оригинальный памятник: сверху русский орёл, надпись «По воле Александра I». На правом снимке орла уже нет, слова об Александре убраны, и 29 ноября 1935 года добавлена табличка.



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С политикой на время покончили. Насладимся пейзажем — мост на Буге в пределах крепости, 1930



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Участники рейса Брест — Варшава из варшавского Академического гребного союза отдыхают на Огинском канале, сентябрь 1931



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Они же. Интересный парус с узором ковра, приделанный к веслу. Обратите внимание на «кроссовки» стоящих людей. Отдалённо напоминают современные Converse.



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А это — дожинки! У меня они настолько плотно ассоциируются с современной Беларусью, что я даже и не представлял, что они проходили в Беларуси до распада СССР.



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Национальные костюмы, венки, организации — всё как сейчас.



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Обратите внимание на босые ноги. Ещё бросается в глаза низкий рост, но может дело в ракурсе. В любом случае условия жизни были тяжелые, а это сказывается на росте людей.



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Венок представителей Янова. Предположу, что это современное Иваново в Брестской области.



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Косари



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Местные политики и зрители фестиваля



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Вообще, межвоенное время в Европе кажется слишком военизированным. Вот, например, представители местного отделения Ассоциации стрелков на фестивале.



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От политики не убежишь. Собрание Сейма (парламента) в Варшаве 26 и 27 января 1931 года. В парламенте обсуждали Брестский процесс , который получил своё название по Брестской крепости, где в военной тюрьме содержались в тяжёлых условиях арестованные депутаты.



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А вот интересный музейный экспонат. Глядя на такие вещи, понимаешь, в насколько другом мире мы живём в сравнении с прошлым. Модель бронированного автомобиля, которую военные предложили Юзефу Пилсудскому 19 марта 1932 года в Бресте.



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Открытие памятника погибшим в Первой мировой войне



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Украшенные казармы к празднику 3 мая, 3 мая 1932



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Ученицы начальной школы на уроках шитья, 1925–1939



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60510.php

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Школьная постановка «Мести» Александра Фредро, май 1934. Крутые костюмы! В моей школе таких не было.



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Ученики частной начальной школы Союза польских учителей в сценических костюмах, 25 мая 1933. Каждый сам по себе — кому-то скучно, кто-то веселый, кто-то грустный. С трудом верится, что это поколение, которое через несколько лет вынесет на себе все тяжести Второй мировой.



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Открытие гребного сезона в Бресте, май 1935



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Если в межвоенное время лыжники были похожи на солдат, то сейчас у нас каждый похож на новогоднюю ёлку в своих разноцветных пуховиках.



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Групповая фотография участников чемпионата по фехтованию, май 1935



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Вот так выглядели брестские пожарники



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Писательница Мария Родзевич перед своим домом в Грушево (нынешний Кобринский район) с учителями и учениками из брестской школы, 1937



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На этом пока всё. В довоенном Бресте было место и политике и спорту и детским представлениям и экскурсиям за город. К сожалению, было много военщины, которая потом и захлестнула всю Европу. Вторая часть про Брест будет поспокойней — такая прогулка по городу. Ещё надо обязательно посетить Пинск , чтобы прочувствовать то время и эпоху, многое из увиденного перекликается с Брестом.