ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Сидоренко: Этот турнир добавил оптимизма

10.11.2018 23:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
     Партнер проекта

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от Латвии (1:2 ПБ) в решающем матче «Кубка четырех наций velcom».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Команды провели очень интересный матч. Он был достоин финала. Мы робко начали и быстро пропустили гол, но не расклеилась и постепенно начали нагнетать. Игроки проводили активные атаки, но, увы, подкачала реализация. Этот турнир стал хорошим уроком для всех. Мы проверили много хоккеистов. Главным плюсом же стала самоотдача.

— В двух первых матчах команда хорошо проводила большинство, реализовав 44% попыток. Сегодня же ничего не получалось. Было даже большинство, за которое сделали три проброса. В чем причина?

— Этот компонент стало сегодня ключевым фактором. Розыгрыш лишнего сразу не получался, мы пробовали различные сочетания, но у них не получалось. В концовке понимали, что надо забивать при 4 на 3, хорошо выводили игроков на броски, но решающие выстрелы у них не получились.

— Кто из игроков впечатлил?

— Владимир Денисов. Спасибо ему, что приехал после травмы, провел все три игры и создал такую атмосферу.

— У вас завтра рабочий день?

— Не знаю, рассчитываю, что выходной. Пока я свободен.

— Как оцените функциональное состояние игроков «Динамо»?

— Они провели только одну игру. Сложно судить по этому матчу. Не могу сейчас делать какой-то анализ.

— Почему ключевые для сборной игроки из «Динамо» провели только один матч? Важно было их поберечь?

— Просто мы хорошо знаем их возможности.

— Турнир добавил оптимизма?

— Конечно. Понравилось, что после двух неудачных периодов с Францией команда постепенно прибавлял. Коллектив был управляемым — это хорошо.

Напоследок, хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые создали такую атмосферу.

Партнер проекта:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от Латвии (1:2 ПБ) в решающем матче "Кубка четырех наций velcom".
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестская крепость ночью с высоты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика