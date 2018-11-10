Андрей Сидоренко: Этот турнир добавил оптимизма

Партнер проекта

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от Латвии (1:2 ПБ) в решающем матче «Кубка четырех наций velcom».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Команды провели очень интересный матч. Он был достоин финала. Мы робко начали и быстро пропустили гол, но не расклеилась и постепенно начали нагнетать. Игроки проводили активные атаки, но, увы, подкачала реализация. Этот турнир стал хорошим уроком для всех. Мы проверили много хоккеистов. Главным плюсом же стала самоотдача.

— В двух первых матчах команда хорошо проводила большинство, реализовав 44% попыток. Сегодня же ничего не получалось. Было даже большинство, за которое сделали три проброса. В чем причина?

— Этот компонент стало сегодня ключевым фактором. Розыгрыш лишнего сразу не получался, мы пробовали различные сочетания, но у них не получалось. В концовке понимали, что надо забивать при 4 на 3, хорошо выводили игроков на броски, но решающие выстрелы у них не получились.

— Кто из игроков впечатлил?

— Владимир Денисов. Спасибо ему, что приехал после травмы, провел все три игры и создал такую атмосферу.

— У вас завтра рабочий день?

— Не знаю, рассчитываю, что выходной. Пока я свободен.

— Как оцените функциональное состояние игроков «Динамо»?

— Они провели только одну игру. Сложно судить по этому матчу. Не могу сейчас делать какой-то анализ.

— Почему ключевые для сборной игроки из «Динамо» провели только один матч? Важно было их поберечь?

— Просто мы хорошо знаем их возможности.

— Турнир добавил оптимизма?

— Конечно. Понравилось, что после двух неудачных периодов с Францией команда постепенно прибавлял. Коллектив был управляемым — это хорошо.

Напоследок, хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые создали такую атмосферу.

Партнер проекта:



