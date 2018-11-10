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Андрей Сидоренко: Этот турнир добавил оптимизма
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от Латвии (1:2 ПБ) в решающем матче «Кубка четырех наций velcom».
— Команды провели очень интересный матч. Он был достоин финала. Мы робко начали и быстро пропустили гол, но не расклеилась и постепенно начали нагнетать. Игроки проводили активные атаки, но, увы, подкачала реализация. Этот турнир стал хорошим уроком для всех. Мы проверили много хоккеистов. Главным плюсом же стала самоотдача.
— В двух первых матчах команда хорошо проводила большинство, реализовав 44% попыток. Сегодня же ничего не получалось. Было даже большинство, за которое сделали три проброса. В чем причина?
— Этот компонент стало сегодня ключевым фактором. Розыгрыш лишнего сразу не получался, мы пробовали различные сочетания, но у них не получалось. В концовке понимали, что надо забивать при 4 на 3, хорошо выводили игроков на броски, но решающие выстрелы у них не получились.
— Кто из игроков впечатлил?
— Владимир Денисов. Спасибо ему, что приехал после травмы, провел все три игры и создал такую атмосферу.
— У вас завтра рабочий день?
— Не знаю, рассчитываю, что выходной. Пока я свободен.
— Как оцените функциональное состояние игроков «Динамо»?
— Они провели только одну игру. Сложно судить по этому матчу. Не могу сейчас делать какой-то анализ.
— Почему ключевые для сборной игроки из «Динамо» провели только один матч? Важно было их поберечь?
— Просто мы хорошо знаем их возможности.
— Турнир добавил оптимизма?
— Конечно. Понравилось, что после двух неудачных периодов с Францией команда постепенно прибавлял. Коллектив был управляемым — это хорошо.
Напоследок, хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые создали такую атмосферу.
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Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от Латвии (1:2 ПБ) в решающем матче "Кубка четырех наций velcom".
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