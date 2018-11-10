Третий день Belarus Fashion Week: роскошные показы и захватывающие fashion-talks

Белорусская неделя моды в самом разгаре, и мы предлагаем вам окунуться в эту восхитительную атмосферу! Корреспонденты www.interfax.by расскажут о самых ярких моментах третьего дня Недели моды в своем репортаже.

Дизайнер Наталия Корж представила коллекцию Natalia Korzh, завораживающую легким летящим кроем длинных платьев. Дорогие ткани – роскошный черный бархат и переливающийся атлас всех оттенков морской волны – призваны подчеркнуть высокий статус женщины, решившей включить этот бренд в свой гардероб. Умеренная и благородная отделка блестящим декором, интересная расцветка с эффектом омбре или пикантные прозрачные вставки – в этой коллекции вы легко сможете найти то, что сделает ваш look неповторимым.





Разными образами впечатлила зрителей брестский дизайнер Лариса Балунова с известным брендом Balunova. Брючные костюмы, платья с запахом, комбинации платья с кардиганом или легким плащом были выполнены в самых разнообразных цветовых решениях на любой вкус: от песочного, небесно-голубого и пудрового до кораллового, ярко-изумрудного и насыщенного цвета берлинской лазури.





Многим полюбившийся брестский бренд Nelva под руководством дизайнера Александра Шитко презентовал свою весенне-летнюю коллекцию 2019 Inspired by Nature. Сверхэлегантные брючные костюмы и сарафаны простого кроя сдержанных серых, бежевых и нежно-розовых цветов сменились показом ярких и сочных платьев с тропическими принтами. Образ каждой модели был продуман до мелочей. Однозначные темы-фавориты дизайнера – повязка-тюрбан в тон наряду, а также аккуратная сумочка с анималистичным принтом – must-have этого и будущего сезонов. Насыщенные краски показа и сопровождение дефиле живой музыкой с латинскими мотивами словно перенесли всех зрителей из туманного ноября в жаркие солнечные тропики.

Дочерний бренд Friday by Nelva представил не менее яркую коллекцию Simple Life, которая точно заслужит признание молодых людей, предпочитающих спортивный стиль. Самые смелые цветовые решения, свободный крой, нестандартные принты отлично впишутся в активную, веселую и беззаботную жизнь - Simple Life оправдывает свое название на 100%.

Продуманность и стилистика каждого образа заслужили самую высокую оценку fashion-блоггеров: во время брифингов восхищенные стилисты не раз ссылались на показы Nelva, как на неоспоримый пример важности грамотного применения аксессуаров.

К слову, брифинги – или fashion talks – проходили интересно и оживленно. У всех гостей была эксклюзивная возможность услышать полезные рекомендации от модных экспертов и задать им любые вопросы.

Стилист-имиджмейкер и практикующий шоппер Валентина Казак рассказала о безусловных трендах этого сезона: "Самый нужный и трендовый аксессуар сейчас – это головной убор, например, картуз. Ни в коем случае не бойтесь набирающего все бóльшие обороты тренда на хищные принты. Если не можете на него решиться, начните с какого-нибудь небольшого аксессуара. Пусть это будет маленький леопардовый клатч, просто важно с чего-то начать, а дальше вы поймете, как органично вписывать этот принт в свой гардероб. Мой любимый тренд на все времена – кожаные вещи либо вещи из эко-кожи. Они работают на внешность и стиль женщины всегда и вне сезона, но именно сейчас особенно актуальны. Их даже можно вписывать в офисный стиль".





- Какова главная проблема в гардеробах наших женщин?

- Страх экспериментировать и нехватка аксессуаров. Очень часто обнаруживаю, что кроме черной обуви и черной сумки решений просто нет. Или есть несколько пар практически идентичной обуви – это значит, что человеку не хочется выходить из привычной зоны комфорта. А я начинаю его потихоньку его оттуда выводить. Мое первое задание для всех клиентов и подсказка для вас, с чего начать, - это примерить то, на что вы никогда в жизни не решились бы! Поверьте, эффект бывает неожиданным и потрясающим! Не исключено, что вы влюбитесь в новый образ с первого взгляда, хотя никогда не допускали его в своих мыслях.

- Твои любимые fashion-приемы?

- Люблю миксовать стили, а также сочетать премиум-класс и mass-market. Обожаю разбавлять образ аксессуарами. Экспресс-метод подготовки к выходу в свет после рабочего дня: просто добавьте к базовому платью шейный платок или массивное колье. Также я всегда советую женщинам уделять внимание каждой детали: прическа, макияж и маникюр. Все это имеет не меньшее значение, чем аксессуары.

Корреспондент Interfax.by: - Какого результата в работе шоппера удается достичь чаще? Несколько раздвинуть границы зоны комфорта, просто отшлифовав чувство стиля, или же кардинально поменять прежние взгляды клиента не только на предпочтения в одежде, но и, возможно, на самовосприятие?

- Вы знаете, стилист – это психолог. Я всегда стараюсь прочувствовать клиента и его индивидуальность: ведь то, что может быть приемлемо для одного, не подойдет для другого. Если человек не готов к резким переменам, я все равно рада, что могу привнести что-то свежее в его образ, какое-то новое начало, а это уже большое дело. А иногда клиенты соглашаются на существенные перемены и находят себя в совершенно неожиданных направлениях, о которых и думать раньше не стали бы. Новый образ, как правило, привлекает положительные изменения в их жизнь, такие результаты меня особенно радуют.

Fashion-блоггер Татьяна Щербакова во время своей информативной конференции провела небольшой ликбез для новичков мира моды. Татьяна обсудила с гостями соотношения понятий "мода" и "стиль", разграничила термины "тренд" и "тенденция", рассказала о трендхантерах и трендсеттерах.

Также стилист открыла секреты успешного блоггинга. Главное, по ее мнению, делать свое дело с душой, жить модой, и тогда аудитория обязательно почувствует искренность и будет проявлять интерес. Нельзя, по мнению девушки, гнаться за монетизацией процесса, бездумно выставляя любую рекламу: такой путь ни к чему хорошему не приводит. Главный секрет успеха fashion-блоггера – постоянно развиваться и держать руку на пульсе событий, отслеживая все тенденции и веяния мира моды.

Корреспондент Interfax.by: - Каковы Ваши любимые fashion-приемы?

- Обожаю миксовать стили. Разбавлять классику романтикой, а в романтику добавлять спорт и так далее. Очень люблю смешивать женственное и нарочито грубое в одном образе. Но в конечном итоге моя главная рекомендация такая: в собранном образе вы должны чувствовать себя максимально комфортно и непринужденно. Это главный критерий.

Диана Жолудева

Фотографии: Елизавета Кленкова