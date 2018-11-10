С 12 по 30 ноября в Гродненской области пройдет акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!»

Самая частая причина гибели людей на пожарах – курение в постели в нетрезвом состоянии.





С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения с 12 по 30 ноября в области пройдет республиканская акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!».

Спасатели вместе со своими юными помощниками, членами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, попробуют достучаться до сознания каждого курильщика, в очередной раз напомнят об опасности, которую таит в себе «пьяная сигарета». Они расскажут, как избежать подобных трагедий, уберечь от них своих родных и близких.

Для максимального охвата населения провести акцию планируется на остановках общественного транспорта, авто- и железнодорожных вокзалах, на предприятиях и организациях, в ВУЗах и ССУЗах, а также в местах массового пребывания людей.

Оксана СКОК

инспектор ГПиВО Кореличского РОЧС