Советы врачей, как предупредить рак толстого кишечника

Поговорить об этой деликатной проблеме, к сожалению, вынуждает статистика. В нашей стране риск заболеть раком толстой кишки имеют 75% взрослого населения. Ежегодно выявляется более 4000 новых случаев, половину из которых вылечить уже не предоставляется возможным.





Вас пугает эта статистика? Врачей тоже. В структуре онкологической заболеваемости населения колоректальный рак ворвался в первую тройку.

У женщин на первом месте стоит рак молочной железы, затем рак толстой кишки, после которого следует рак тела матки.

У мужчин ситуация с заболеваемостью такова: на первом месте находится рак простаты, на втором – рак легкого, а затем колоректальный.

На ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно или малосимптомно, принимать «краски» других заболеваний желудочно-кишечного тракта. По этой причине, к сожалению, почти в половине случаев колоректальный рак диагностируется в III-IV стадиях. Однако чем раньше выявить заболевание, тем больше шансов у пациента на более долгую жизнь.

Как же определить этот недуг на ранней стадии?

Если вам от 50 до 60 лет, примите участие в программе скрининга колоректального рака.

С октября 2018 года в УЗ «Кореличская ЦРБ» стартовал пилотный проект по скринингу данного заболевания. Он проводится бесплатно в рамках государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность в Республике Беларусь». С этой целью за счет государственного бюджета были закуплены FIT-наборы для проведения специальных тестов.

Что собой представляет скрининг рака?

Скрининг – это поиск злокачественного новообразования у человека, не имеющего никаких симптомов опухоли, то есть обследования проходят условно здоровые люди. Используемые тесты в ряде случаев помогают обнаружить заболевания на ранней стадии, когда многие виды рака можно полностью вылечить. Появление у пациента жалоб может говорить о росте и распространении злокачественного новообразования, а, следовательно, и об ухудшении прогноза. Во время проведенные скрининговые исследования значительно позволяют снизить смертность.

Большинство опухолей, а также крупные полипы могут кровоточить. При этом выделяется настолько небольшое количество крови, что тревожный симптом остается незамеченным. Поэтому начальным этапом скрининга колоректального рака является сдача анализа кала на скрытую кровь (FIT тест) – очень чувствительный анализ позволяет не только выявить заболевание на ранних стадиях в 96% случаев, но и предраковые заболевания (полипы толстой кишки, из которых развивается рак, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона) и другие заболевания.

При этом никакой предварительной подготовки к тесту (например, специальная диета) не требуется. Данный метод можно отнести к категории домашних тестов. Участникам скрининга предлагается взять у участковых терапевтов набор с инструкцией на дом и провести анализ в домашних условиях. Далее анализы на исследование направляются в РНПЦ им. Александрова в г. Минск.

К факторам, увеличивающим риск развития колоректального рака относятся: отягченный семейный анамнез (полипы/аденомы толстой кишки с дисплазией высокой степени, либо размером более 1 см, а также колоректальный рак у ближайших родственников, особенно в возрасте до 60 лет); колоректальный рак, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит диагностированные ранее лично у Вас.

Помните, что участие в скрининге снижает риск выявления рака на поздней стадии, но полностью не устраняет его.

Поэтому, даже если Вы прошли скрининг, следует внимательно относиться к своему здоровью:

— уменьшить количество потребляемого «красного» мяса (свинина, говядина, баранина и др.) и иных мясных продуктов, прошедших обработку (колбасы, сосиски, ветчина и др.), жареной пищи;

— увеличить количество овощей;

— при появлении признаков поражения желудочно-кишечного тракта (боли в животе, снижение веса, бледность, снижение гемоглобина и эритроцитов, слабость, утомляемость, изменение частоты и вида стула, примесь крови или слизи в стуле) обратиться за консультацией к врачу.

По материалам Кореличской ЦРБ