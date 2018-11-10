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Топливо в Беларуси дорожает 11 ноября в 23-й раз
Стоимость бензина снова повышается на 1 копейку в 11 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
Один литр 92-го будет стоить 1,41 рублей, литр 95-го – 1,50 рублей, за 98-й – 1,71 рублей. Стоимость литра дизельного топлива составит 1,50 рублей.
Как
В «Белнефтехиме» ранее заявляли, что цены на автомобильное топливо будут повышаться поэтапно. Новая система ценообразования, установленная правительством, поставила
По словам главы концерна Владимира Сизова, белорусские цены на топливо еще позволяют компенсировать затраты на покупку нефти. Он добавил, что стоимость нефти в этом году выросла больше, чем стоимость автомобильного топлива в Беларуси. В итоге финансовая нагрузка на нефтеперерабатывающую отрасль усилилась, пишет БЕЛТА.
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Стоимость бензина снова повышается на 1 копейку в 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
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