Топливо в Беларуси дорожает 11 ноября в 23-й раз

Стоимость бензина снова повышается на 1 копейку в 11 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Один литр 92-го будет стоить 1,41 рублей, литр 95-го – 1,50 рублей, за 98-й – 1,71 рублей. Стоимость литра дизельного топлива составит 1,50 рублей.

Как заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко в ходе поездки на ОАО «Гродно Азот» 8 ноября, при цене одного барреля нефти в 72 доллара стоимость одного литра топлива в 77 центов будет «справедливой». Ляшенко также отметил, что при стабильной цене на нефть повышение стоимость топлива будет планомерно продолжаться на 1 копейку.

В «Белнефтехиме» ранее заявляли, что цены на автомобильное топливо будут повышаться поэтапно. Новая система ценообразования, установленная правительством, поставила топливо в зависимость от мировых цен на нефть, курса нацвалюты и налоговой нагрузки на белорусские НПЗ.

По словам главы концерна Владимира Сизова, белорусские цены на топливо еще позволяют компенсировать затраты на покупку нефти. Он добавил, что стоимость нефти в этом году выросла больше, чем стоимость автомобильного топлива в Беларуси. В итоге финансовая нагрузка на нефтеперерабатывающую отрасль усилилась, пишет БЕЛТА.