СК внес ясность в вопрос с полиграфом для изнасилованной дознавательницы

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подчеркнул, что пострадавшая готова пройти проверку на полиграфе, передает «Башинформ».Ранее адвокат одного из подозреваемыхзаявила, что подвергшаяся изнасилованию дознавательница якобы отказалась от проверки на полиграфе, так как не помнит деталей произошедшего.Напомним, начальника одного из отделов УВД Уфы и его коллег подозревают в изнасиловании коллеги. Их апелляция на арест была отклонена судом.