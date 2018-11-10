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СК внес ясность в вопрос с полиграфом для изнасилованной дознавательницы
Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Евгений Каневский подчеркнул, что пострадавшая готова пройти проверку на полиграфе, передает «Башинформ».
Ранее адвокат одного из подозреваемых Валерия Посохова заявила, что подвергшаяся изнасилованию дознавательница якобы отказалась от проверки на полиграфе, так как не помнит деталей произошедшего.
Напомним, начальника одного из отделов УВД Уфы и его коллег подозревают в изнасиловании коллеги. Их апелляция на арест была отклонена судом.
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Дознавательница из Уфы не отказывалась от проверки на полиграфе.
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