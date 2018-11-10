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"Говорили, кузов оцинкован". Какой антикоррозийной защитой порадует Geely Atlas
Фото: Алиса Зацаринная
Когда Андрею из Жодино предложили купить Atlas напрямую с завода c солидной скидкой, он посчитал, что от такой возможности глупо отказываться. Спустя примерно месяц после покупки мужчина приехал в центр антикоррозийной обработки KROWN, а мы в свою очередь посмотрели, как выглядит белорусский «Атлас», так сказать, в предсерийном исполнении.
Этот Geely Atlas был куплен напрямую с завода со скидкой, в рассрочку, но без гарантии
Так получилось, что само предприятие «БЕЛАЗ», на котором работает Андрей, организовало продажу предсерийных автомобилей Geely. Когда ему предложили такой вариант, он взял на раздумье месяц. «У меня еще есть Renault Kangoo, который я выставил на продажу. Пришло время менять автомобиль. Когда поступило предложение взять на заводе Atlas, съездил, посмотрел — никаких нареканий к нему не было. Машина стоила существенно дешевле, чем в салоне. За такие деньги в принципе можно было и не думать. Заплатил 20% от стоимости, а остальную часть оформил в рассрочку сроком на три года», — рассказывает Андрей, но точную сумму называть не может по условиям договора. Однако, по нашей информации, предсерийные машины, продающиеся напрямую с завода, стоили на 25% дешевле дилерских (прим. $13-$14 тыс. в начальных комплектациях).
Белорусу из Жодино достался переднеприводный Atlas в комплектации Comfort с бензиновым 2,0-литровым мотором мощностью 141 л.с. на пару с 6-ступенчатой «механикой» немецкой фирмы Getrag. В салоне дилера такой автомобиль обойдется в 39 700 рублей ($18 750).
Поскольку автомобиль купили на заводе, то гарантии, можно сказать, и нет, но владельца этот факт не сильно печалит. «Мне сказали, что если что-то случится, можно будет подъехать. Обслуживаться на официальном сервисе я не планирую, так как дорого да и ездить в Минск неудобно. Скорее всего, буду ездить на СТО в Жодино», — отмечает владелец нового «Атласа».
За месяц с хвостиком Андрей успел проехать всего несколько сотен километров, но у него сложилось о белорусском Atlas определенное мнение: «Достаточно комфортная, удобная и практичная машина. Конечно, она чувствует дорожные стыки, но шумоизоляция здесь неплохая: когда выходишь из кроссовера, в ушах не звенит. БК показывает в среднем 6,8-7 литров, в городе — 10,5-11,2 литра в зависимости от стиля вождения. Если это правда, то это вполне приемлемый расход для такой большой машины».
Машина пока проходит обкатку. На одометре немногим больше 300 км
Оговоримся еще раз, что это предсерийный вариант, купленный напрямую с завода. Поэтому данный автомобиль будет отличаться от тех Atlas, которые продают в салонах дилеров, предлагающих в качестве «допов» стальную защиту картера, локеры, в том числе и «антикор».
Осматривая кроссовер на подъемнике, Алексей Мухлаев констатирует, что передний локер не полностью закрывает арку. Зато хорошо, что кромку колесной арки обрамляет пластиковая накладка, которая предотвращает повреждение ЛКП от летящих камней. Задний локер выполнен из мягкого ворсистого материала, который одновременно и шум поглощает, и защищает от пескоструя.
Передний локер закрывает арку частично
Когда мы открываем двери, Алексей профессиональным взглядом сразу подмечает «косяк»: «В больших отверстиях сбоку передних дверей отсутствуют заглушки, хотя они точно должны быть. Можно подъехать к дилеру и поставить, стоят они копейки. И обязательно нужно заливать консервант во внутренние полости дверей. Его там нет», — комментирует во время осмотра директор центра.
Отсутствие заглушек в больших отверстиях передних дверей — так быть не должно
Глядя на автомобиль в анфас, Алексей отмечает, что у каждого шестого Atlas, который к ним заезжал, запотевали передние фары из-за нарушенной герметичности. Также некоторые владельцы жаловались на «плавающие» зазоры между передними стойками и крыльями. К счастью, в этом Atlas как с фарами, так и зазорами все в полном порядке.
Под капотом все полностью зашито в пластик. Лишь посередине дыра, в глубине которой находится двигатель, прикрытый аккуратным красивым кожухом. По словам Андрея, единственное неудобство — масляный щуп, расположенный под пластиком возле генератора.
«А зачем его доставать в новой машине? Пусть этим занимается дилер, — улыбаясь, парирует Алексей. — Обратите внимание, резиновый уплотнитель есть как с внутренней стороны капота, так и сверху решетки радиатора. С одной стороны, и грязь с водой не попадают в моторный отсек, и замок капота защищен».
Резиновый уплотнитель есть как изнутри капота, так и сверху решетки радиатора — это хорошее решение
Говорят, что у «Атласа» есть пластиковые элементы, но это всего лишь нижняя часть крышки багажника, что мы подтверждаем, «пощупав» ее толщиномером.
Нижняя часть крышки багажника у Atlas из пластика, а верхняя — из железа
«В "Атласе" я такого не замечал, но в других моделях Geely пластиковая накладка двигается относительно металла и протирает ЛКП, — говорит вдруг Алексей и обращает наше внимание на досадную ошибку в проектировании. — Присмотритесь, ус фары упирается в краску и при ее касании царапает поверхность бампера. Бывает, что уже при монтаже остаются царапины, поэтому нужно делать это очень и очень аккуратно. Почему так сделали во всех Atlas, мне непонятно».
Ус фары упирается в ЛКП и при ее монтаже/демонтаже царапает бампер. Это конструктивный просчет
Толщина ЛКП, кстати, на машине составляет 120-140 мкм. К слову, завод-изготовитель ранее утверждал, что используются высококачественные лакокрасочные покрытия толщиной от 125 μ, которые надолго защитят металл от ржавчины. При этом гарантия от коррозии составляет 6 лет.
Во время нашего сентябрьского визита на борисовский завод «БелДжи» сотрудник цеха сварки отмечал, что кузова Geely Atlas выпускаются с двусторонней оцинковкой наружных кузовных панелей, в отличие от новых моделей Еmgrand X7 и Emgrand 7. «Одним из основных решений, направленных на антикоррозийную защиту кузовов всех выпускаемых на заводе моделей, является катафорезная грунтовка кузовных деталей, которая происходит в цехе покраски. Конечно, цинковый слой более прочный и менее подвержен механическим воздействиям, поэтому в случае с Atlas он дополнительно защитит его кузов, тогда как кузов Еmgrand X7 при повреждении катафорезного грунта придется сразу ремонтировать», — сообщил он.
На заводе говорят, что кузов Geely Atlas оцинкован. А вот кузова Emgrand X7 и нового седана покрыты только катафорезным грунтом
Как только колеса белорусско-китайского кроссовера отрываются от пола, заныриваем под днище. Первое, что подмечаем, — вместо металлической защиты картера установлен не самый прочный пластик.
Стальная защита картера идет как опция
По правде говоря, больше всего в глаза бросаются ржавые ступицы и ШРУСы. «На самом деле такое встречается на многих новых машинах и не так страшно, как, например, ржавая каемка технологического отверстия в лонжеронах, — сокрушается Алексей, подсвечивая фонариком. — Видимо, на заводе в этих местах поцарапали грунт и края отверстий начали гнить. По-моему, заглушек здесь и не должно быть, хотя обычно такие большие отверстия закрывают».
Края отверстий лонжеронов покрылись рыжим налетом — и это не очень хорошо
Вооружившись эндоскопом и проникнув внутрь лонжеронов, пришлось констатировать, что антикоррозийного состава там нет. Коррозии ожидаемо пока тоже нет. На одном из лонжеронов герметика залили столько, что частично он попал внутрь и теперь висит там наподобие сталактитов.
Пороги сильно замазаны мастикой, а отверстия намертво закрыты заглушками, поэтому их так просто не открутить и во внутренние полости не попасть. Однако и невооруженным глазом видно, что из дренажных отверстий порогов состав не вытекает, а значит, его там попросту нет, тогда как в других моделях «Джили» консервант во внутренние полости был залит хотя бы частично. Мы сами это видели во время осмотра того же Geely Emgrand X7 new.
В серийных "Атласах" восковый консервант есть частично в дверях и лонжеронах. В этом экземпляре во всех внутренних полостях ничего нет
Судя по всему, заводом на днище нанесена мастика, закрытая сверху грунтом, что в свою очередь создает дополнительную шумоизоляцию и защиту от коррозии в том числе. Плюс ко всему сварные швы и места точечной сварки вдобавок покрыты герметиком, чтобы туда не попадала влага, а в будущем не развилась коррозия. «В том самом месте, где один лонжерон соединяется со вторым, потому что это потенциально опасное место: если два лонжерона начнут ржаветь, ослабляется целостность всей конструкции», — предупреждает специалист.
Под грунтом днище обработано мастикой, а сварные швы дополнительно покрыты герметиком
Пластиковый 60-литровый бак висит низко. Есть риски, что можно проехаться по лежащему на дороге камню или попасть в глубокую яму и, как следствие, пробить его, хотя Atlas — это всего лишь кроссовер, не предназначенный для езды по бездорожью. Топливные магистрали закреплены аккуратно, но ничем не прикрыты. Первое, что начнет здесь гнить, это штуцера, но пока что с ними все в полном порядке.
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Как видим, по заводу Geely Atlas обработан мастикой и подготовлен неплохо. Однако есть нюансы, которые нельзя обойти стороной. Например, передний локер не полностью закрывает арку. Есть ржавчина в районе ступицы колеса и ШРУСов, но хуже то, что начали гнить каемки технологических отверстий лонжеронов, что встречается в «Атласах» практически через одного. В скрытых полостях «антикора» нет вообще. Тогда как в серийных машинах частично есть восковый состав в дверях и лонжеронах. Еще заметили, что на боковой части передних дверей почему-то отсутствуют заглушки, а в задней оптике есть неприятный конструктивный просчет: из-за усика фары при монтаже/демонтаже она царапает бампер.
В целом заводская подготовка Geely Алексея Мухлаева скорее радует. «На мой взгляд, с учетом наших дорожных условий машина нуждается в дополнительной антикоррозийной защите. Эта модель еще новая на нашем рынке, чтобы сказать, какие у Atlas слабые места в плане коррозийной стойкости. В целом сконструирована хорошо. Но, как говорится, поживем — увидим», — резюмирует он.
PS. av.by выражает благодарность авторизованному центру антикоррозийной защиты KROWN за помощь в подготовке материала
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Пожалуй, о флагманском и почти отечественном кроссовере Geely Atlas уже слышал каждый белорус.
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