"Говорили, кузов оцинкован". Какой антикоррозийной защитой порадует Geely Atlas



Фото: Алиса Зацаринная

Этот Geely Atlas был куплен напрямую с завода со скидкой, в рассрочку, но без гарантии

Машина пока проходит обкатку. На одометре немногим больше 300 км

Передний локер закрывает арку частично

Отсутствие заглушек в больших отверстиях передних дверей — так быть не должно

Резиновый уплотнитель есть как изнутри капота, так и сверху решетки радиатора — это хорошее решение

Нижняя часть крышки багажника у Atlas из пластика, а верхняя — из железа

Ус фары упирается в ЛКП и при ее монтаже/демонтаже царапает бампер. Это конструктивный просчет

На заводе говорят, что кузов Geely Atlas оцинкован. А вот кузова Emgrand X7 и нового седана покрыты только катафорезным грунтом

Стальная защита картера идет как опция

Края отверстий лонжеронов покрылись рыжим налетом — и это не очень хорошо

В серийных "Атласах" восковый консервант есть частично в дверях и лонжеронах. В этом экземпляре во всех внутренних полостях ничего нет

Под грунтом днище обработано мастикой, а сварные швы дополнительно покрыты герметиком

PS.