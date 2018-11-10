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На 45-м году жизни умерла актриса Юлия Волчкова
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Информация об этом только что появилась на Facebook-аккаунте Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
Известно, что в последнее время Заслуженная артистка Украины тяжело болела.
О времени и месте прощания станет известно позднее.
Юлия Волчкова родилась в 1974 году в Киеве. Экранный дебют - начало девяностых, драма "В той области небес". За ней последовали роли в "Репортаже" с Бочкиным и Могилевской, "Вальдшнепах", триллере "Приятель покойника", сериалах "День рождения Буржуя", "След оборотня", "Следствие", "Все включено", "Нити судьбы", комедии с Машей Малиновской "Боксеры предпочитают блондинок".
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Режиссер, актриса кино, телевидения и театра Юлия Волчкова скончалась в возрасте 44 лет.
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