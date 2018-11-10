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Плохой знак: российский рубль ждет крах

10.11.2018 22:32 — Разное | UDF  
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Слава Рабинович
Думаю, что т.н. "финансовые власти" России (т.е. те же ключевые члены путинской ОПГ) знают что-то о рубле, и знают гораздо больше, чем мы – вернее, чем мы о его вероятном и скором крахе. И вот почему.

1 марта 2014 года военные и государственные преступники – члены Совета Федерации под предводительством Матвиенко, по заказу Путина – "удовлетворили официальное обращение президента Владимира Путина о разрешении на использование российских войск на территории Украины". Это была суббота – и первый раз за всю историю Совета Федерации, когда Совфед собрался на внеочередное заседание для срочного голосования по какой-либо резолюции в субботу. Почему об этом важно напомнить?

В оставшиеся часы той субботы и всё воскресенье участники российского фондового рынка, олигархи и прочие "понимающие в этом деле люди" подсчитывали свои приблизительные но астрономические убытки, которые им предстояло увидеть на мониторах в понедельник утром, 3-го марта 2014 года. И все, конечно же, знали, что в понедельник, 3-го марта 2014 года – в первый рабочий день после этого "решения Совфеда", упадут в цене не только акции и облигации, но и рубль. Шутка ли – все "понимающие в этом деле люди" знали, что означает это "решение".

В понедельник, 3-го марта 2014 года, фондовый и валютный рынки России упали в пропасть, и на этом фоне ЦБ России поднял ключевую ставку с 5,5% до 7% годовых, т.е. сразу на 150 базисных пунктов – как вскоре оказалось, это были ещё цветочки (вы ниже сейчас узнаете, каковыми были ягодки). Одновременно с этим ЦБ потратил, для защиты курса рубля на валютном рынке, более 10 млрд долларов – и только за один этот день. В последующие недели и месяцы он тратил ещё и ещё – только для того, чтобы полностью проиграть эту битву в декабре того же года и сжечь кучу валюты из ЗВР (накормив, при этом, российских и международных валютных спекулянтов сполна).

Менее чем через два месяца, 25 апреля 2014 года, ЦБ России повысил ключевую ставку до 7,5% с этих новых 7% годовых, объяснив это "возросшими инфляционными рисками".

25 июля 2014 года ЦБ повысил ключевую ставку с 7,5% до 8% годовых.

5 ноября 2014 года ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовых.

12 декабря 2014 года ЦБ повысил ключевую ставку ещё на 1 процентный пункт – до 10,5% годовых.

И, наконец, 16 декабря 2014 года ЦБ повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых. Сразу, за один день. На 650 базисных пунктов за один день.

Итак, из-за преступной аннексии Крыма и последующих военных преступлений на востоке Украины, ключевая ставка ЦБ с начала марта по середину декабря 2014 года выросла на 11,50% – то есть на 1150 базисных пунктов за 9 месяцев.

Чтобы рубль не ушёл к 200 за доллар. А уходил он, как мы помним, чуть ли не к 100, временами, в середине декабря 2014 года.

Истерика ЦБ была… истерикой и рубль в декабре 14-го не спасла. Зато она вызвала огромный т.н. "кэрри-трейд" в последующие месяцы и даже годы – когда инвесторы занимали деньги на международных рынках за очень низкие проценты, и инвестировали в рублёвые ОФЗ за очень высокие проценты. Это, естественно, повлекло за собой укрепление рубля. Занимаешь валюту "там", покупаешь на неё рубли, для последующего инвестирования в ОФЗ – спрос на валюту падает, а на рубли растёт, и рубль идёт вверх.

А потом "кэрри-трейд" начал рассыпаться, по мере продолжения международных преступлений Путина и повышенных рисков инвестирования иностранцами в российские активы, включая рубль и ОФЗ. Возрос риск новых международных санкций, ограничивающих возможности международных инвесторов покупать суверенный долг РФ. Помните, уже год назад, при рассыпающемся "кэрри-трейде" и бегущих врассыпную инвесторах, рубль не только падает в абсолютном значении, но и ведёт себя необычно по отношению к цене на нефть: тогда нефть возрастала в цене, а рубль падал. С тех пор рубль "отвязался" от нефти, как мы помним.

Глава ЦБ России Набиуллина ничего не смыслит в экономике и в финансовых рынках. При рецессии или просто стагнирующей экономике ключевую ставку во всём мире не повышают, а понижают. Но у Эльвиры Сахипзадовны есть начальник – только один начальник – Путин. И международному террористу, а также военному, государственному и должностному преступнику Путину сейчас совершенно не нужны социальные протесты и взрывы, вызванные очередным обвальным крушением рубля. А ведь оно, похоже… собирается быть, не правда ли?

США ввели в действие против России закон от 1991 года – закон CBW, т.е. пакет законов под названием "Chemical and Biological Weapons Sanctions Laws". Его суть вы можете посмотреть вот здесь.

Это за Скрипалей, и вообще за террористическую атаку и диверсию РФ на территории Великобритании (страны-члена НАТО и G-7) при помощи боевого химического отравляющего вещества, запрещённого международным сообществом (в т.ч. Россией) к производству и применению. С момента принятия закона в 1991 году он вводится в действие всего лишь в третий раз за всю историю – первые два раза он применялся против Сирии и КНДР. Россия оказалась в хорошей компании.

27 августа в действие вошёл первый эшелон санкций, согласно этому закону. Через 90 дней после этого войдёт в действие второй, более мощный эшелон санкций, тоже согласно этому закону – если только Россия на официальном государственном уровне не заверит мировое сообщество, что подобных актов терроризма, диверсий и войны, с применением запрещённого вооружения, больше никогда не будет, и не допустит международных инспекторов из ОЗХО и других подобных организаций на объекты производства такого вооружения, включая объекты, производящие "Новичок". Понятное дело, что эти условия выполнены не будут, и в конце ноября обязательно прилетит второй эшелон санкций. Обязательно.

С запретом на инвестиции в суверенный долг РФ. Или без такого запрета, но с Армагеддоном для российского банковского сектора. А запрет на инвестиции в госдолг РФ может прилететь чуть позже, или даже раньше – кто знает? – от каких-либо других законов, которые до сегодняшнего дня были пока только лишь законопроектами в Конгрессе, и дожидались слушаний, обсуждений и голосования, после выборов, которые прошли в обеих палатах Конгресса буквально на днях.

И Эльвира Сахипзадовна знает, что "кэрри-трейду" не только уже пришёл почти конец, но скоро, очень скоро, придёт окончательный, бесповоротный конец. И тогда рублю тоже придёт конец.

И вот она сейчас берёт и повышает ключевую ставку на 0,25%, при ужасной экономике, не забывая при этом нести абсолютную чушь для кормления ею тупых депутатов и незадачливой публики:

"Как бы парадоксально это ни звучало, более оперативное повышение ставки снижает вероятность её более значительного повышения в будущем… Хотела бы особенно подчеркнуть, что мы живём в условиях серьёзного внешнего давления. Наша задача – не дать этому давлению сдерживать экономическое развитие страны. В этих обстоятельствах не стоит бояться таких шагов денежно-кредитной политики, как некоторое повышение ключевой ставки, потому что оперативная реакция Банка России ограничивает рост инфляционных рисков на будущее и создаёт условия для смягчения денежно-кредитной политики, по нашей оценке, в конце 2019 – начале 2020 года".

Я не знаю, с какими такими "лекциями" она недавно выступала в США, но точно знаю, что с таким бредом её не пустили бы на порог той школы бизнеса, в которой учился я 24 года назад – школы бизнеса Stern Нью-Йоркского университета (которую, кстати, заканчивал, в своё время, "коллега" Эльвиры Сахипзадовны по роду деятельности – Алан Гринспен).

Некоторые аналитики и Телеграм-каналы на всё это совершенно правильно и одновременно заголосили про санкции, про рост инфляции из-за роста НДС, про самострел и самосделанный кризис, и про то, что о настоящих причинах роста ставки Набиуллина не говорит, потому что невыгодно, потому что трудно объяснять, зачем было повышать НДС или почему Путин и его ОПГ всё время провоцируют всё новые санкции против России; про то, что гораздо легче выдумывать в своё оправдание какие-то гипотетические, недоказуемые, но и неопровергаемые конструкции.

И конечно же, эти аналитики и Телеграм-каналы правы. Но они забыли о двух очень важных вещах.

Во-первых, относительно низкая инфляция в России – это не заслуга ЦБ, а функция российской экономики, которая разорвана в клочья путинской ОПГ и международными санкциями. Путинская ОПГ заменила развивающийся капитализм (пусть и развивался он хаотично и волатильно – как мог) бандитским неофеодализмом. Бандитский неофеодализм не совместим с нормально развивающейся экономикой, процветанием страны и благосостоянием большинства населения. Путинская ОПГ навлекла на страну международные санкции, которые ещё больше добили остатки этой "экономики". У домохозяйств тупо нет денег – значит, потребительский спрос лежит на дне и даже не дёргается. Когда потребительский спрос лежит на дне, высокой инфляции не бывает. Кроме этого, в умирающей "бывшей экономике" катастрофически снижается скорость обращения денег – "money velocity". Скорость обращения денег катастрофически снизилась – высокой инфляции не бывает. Для тех, кто ещё не понял этих экономических и финансовых терминов: просто "весело, как на кладбище".

И повышение ставки ЦБ не является желаемым действием, для "сдерживания инфляции и инфляционных ожиданий". Инфляция сдерживается описанным выше кладбищенским весельем, безо всякого ЦБ.

Во-вторых, все забыли о том, как ЦБ "спасал" рубль в 2014 году, и сейчас, при новом повышении ставки ЦБ, никто не пишет о рубле… А мы-то знаем, мы-то помним, что делала Эльвира Сахипзадовна тогда, в 2014-м. И мы знаем, что она знает, что "кэрри-трейду" конец. Возможно, она знает что-то ещё, чего мы не знаем. Например, об условных российских танках в условном Будапеште через месяц-другой. Или в реальном Минске, например. Тогда у рубля нет дна – 200 или 1000, кто скажет? Не может быть?

А вы вспомните, что вы делали и где вы были в день открытия Олимпиады в Сочи, просто в качестве примера. Что бы вы тогда сказали, если бы вам рассказали, что произойдёт с Россией через месяц, и в следующие четыре года? "Не может быть"?

При Путине и его ОПГ всё может быть, потому что эта ОПГ – настоящая банда, которая занята исключительно тем, чтобы совершать преступления и уходить от ответственности. Эти преступления и уход от отвественности влекут за собой совершение новых преступлений и необходимость нового ухода от ответственности. И так по спирали. Эта спираль не совместима с экономическим ростом и процветанием страны, и, тем более, она не совместима с крепкой и стабильной национальной валютой.

Где будет рубль через год? Через месяц?

Никто не знает. Но повышение ключевой ставки ЦБ сейчас, и очередной бред от Набиуллиной – очень плохой знак. Согласно историческому track-record-у этого звена путинской ОПГ.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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