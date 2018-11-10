ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Закричавшей Кудрявцевой стало плохо на телешоу

10.11.2018 22:30 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Лере Кудрявцевой стало дурно, когда она увидела, как известный телеведущий Николай Дроздов достал из стеклянной коробки огромного черного мохнатого паука. Она призналась, что ей страшно.

Николай Дроздов стал очередным звездным гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Легендарный телеведущий рассказал, как чуть не лишился жизни из-за собственной беспечности.

Все началось с того, что его прямо во время съемок укусила в руку дикая гадюка. Однако Дроздов не стал останавливать съемку, хотя и почувствовал, что конечность стала опухать, поднялась температура и даже началось торможение речи.

Однако даже эти признаки не остановили Дроздова, когда после работы он отправился на дачу, где его ждала жена. Тем не менее, он заранее сказал ей про укус, но и супруга татьяна Петровна не придала этому значения. Но, видимо, сообщила об этом их близкому другу, художнику Никасу Сафронову.

Тот начал действовать. Он в ночи поехал за лекарством Николаю Дроздову, передал ему препарат, однако утром ситуация ухудшилась. Рука телеведущего покраснела, но он упорно не замечал проблем. Его коллега, врач Елена Малышева пригласила его в Филатовскую больницу в честь Международного дня детей. Тот не смог отказать.

В ходе мероприятия Дроздов рассказал Меньшовой о случившемся с ним, но лишь когда действо окончилось, она смогла оценить состояние его руки. Когда телеведущий поднял рукав, то на красной руке обнаружились черные пятна. Малышева без лишних разговоров отправила Дроздова в больницу, где ему три недели ставили капельницы, чтобы не развились гангрена и прочие осложнения.

Слушая эту историю, Лера Кудрявцева периодически округляла в ужасе глаза, а потом попросила вынести в студию стеклянный ящик. Там сидел большой мохнатый черный паук. Николай Николаевич обрадовался: "О, паук-птицеед". И стал вытаскивать животное. "Я боюсь! – вскрикнула Кудрявцева. – Николай Николаевич, закройте дверь! Не надо! Мама! Ну что за человек".

Дроздов невозмутимо помог пауку выбраться из ящика. "Ну иди сюда, мой хороший. Лапочка какой! Какие челюсти мощные", – обласкал паука телеведущий. Животное, оказавшись на рукаве дроздова, забралось ему на плечо.

"Посадите его обратно!" – приказала испуганная Кудрявцева. "А как? Я не могу", – ответил Дроздов с паком на плече. "Николай Николаевич, вам хорошо, а мне плохо стало, я не могу", – даже начала обмахиваться бумагами с вопросами разволновавшаяся Лера Кудрявцева.

"Он даже отвернулся от вас. Он повернулся к вам задней частью. Он ведет себя неприлично", – отметил Николай Дроздов. В эту минуту в студию вошел человек, который забрал паука и вынес из-под камер.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лере Кудрявцевой стало дурно, когда она увидела огромного черного мохнатого паука.
 
Новости дня
Новости разные
 
Третий день Belarus Fashion Week: роскошные показы и захватывающие fashion-talks
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика