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Заключительный матч «Кубка четырёх наций» проводят сборные Беларуси и Латвии

10.11.2018 21:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею проводит заключительный матч «Кубка четырёх наций»,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Чижовка-Арены» наши парни принимают соперников из Латвии.

Заключительный матч «Кубка четырёх наций» проводят сборные Беларуси и Латвии

Эти сборные еще не проигрывали по ходу скоротечного турнира. Ранее и белорусы, и латвийцы взяли верх над соперниками из Словении и Франции.

О том, как складывается игра Беларуси и Латвии – подробнее в видеоматериале.
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею проводит заключительный матч «Кубка четырёх наций»,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Чижовка-Арены» наши...
 
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