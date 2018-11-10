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Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW
Новости Беларуси. В Минске завершилась Белорусская неделя моды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площадке НВЦ «Белэкспо» белорусские дизайнеры представляли свои новые коллекции сезона весна-лето – 2019. Традиционно, на большом подиуме показали свои новинки и ведущие бренды страны.
Так, крупнейший обувной холдинг «Марко» представил новую коллекцию обуви совместно с дизайнером Татьяной Ефремовой.
Дизайнер Татьяна Ефремова уже более 20 лет предана любимому делу. Её коллекции не раз отмечали зарубежные модные эксперты на международных фестивалях и конкурсах. Дизайнер признаётся, что, как ни крути, ключевым в любом образе является обувь. Поэтому уже не первый год в её фэшн-шоу фигурирует обувь отечественного производителя «Марко».
Татьяна Ефремова, дизайнер:
Женская, мужская и детская обувь. Белорусский бренд «Марко» стремительно развивается и выпускает порядка 2-х тысяч моделей обуви.
Туфли, ботинки и кроссовки «Марко» набирают популярность в странах Европы, Казахстане, России и Америке. Всё благодаря натуральным материалам и новым дизайнерским штрихам.
Жанна Дерябина, заместитель по маркетингу холдинга «Марко»:
Янина Гончарова, руководитель Belarus Fashion Week:
Удобство, качество и эстетика. Основные критерии каждого человека при выборе обуви. А для предприятия «Марко» – это основные принципы создания стильной и удобной обуви.
От «Марко» я покупаю обувь не в первый раз. Мы вместе с семьей приходим и находим не только на меня, есть и для мамы, находим и для бабушки обувь.
80 фирменных магазинов в Беларуси и 50 – в России. Каждый сезон «Марко» радует своих покупателей новыми коллекциями и доступными ценами. В холдинге целых 4 обувных предприятия, которые ежегодно участвуют в международных выставках и покоряют сердца ценителей стиля и качества.
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Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW
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Новости Беларуси. В Минске завершилась Белорусская неделя моды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площадке НВЦ «Белэкспо» белорусские дизайнеры...
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