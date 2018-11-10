Усик нокаутировал Белью и остался абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер Александр Усик сохранил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.



Reuters

Поединок Усика с британцем Тони Белью поначалу складывался непросто. Белью находил достойные ответы на атаки украинца, а бой в целом был равным. Но постепенно свою роль начала играть невероятная выносливость Александра. Британец выглядел все тяжелее, а Усик только наращивал обороты. В восьмом раунде Усик провел разящую атаку и отправил соперника в нокаут.

Таким образом, не потерпевший ни одного поражения в профессиональном боксе украинец остается чемпионом мира по версии IBF, WBA, WBO и WBC.