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Усик нокаутировал Белью и остался абсолютным чемпионом мира

11.11.2018 03:26 — Разное | Tut.by  
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Украинский боксер Александр Усик сохранил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.


Reuters

Поединок Усика с британцем Тони Белью поначалу складывался непросто. Белью находил достойные ответы на атаки украинца, а бой в целом был равным. Но постепенно свою роль начала играть невероятная выносливость Александра. Британец выглядел все тяжелее, а Усик только наращивал обороты. В восьмом раунде Усик провел разящую атаку и отправил соперника в нокаут.

Таким образом, не потерпевший ни одного поражения в профессиональном боксе украинец остается чемпионом мира по версии IBF, WBA, WBO и WBC.

 
 
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Украинский боксер Александр Усик сохранил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.
 
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