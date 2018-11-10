11 ноября. События и люди

До конца года остаётся 50 дней.

ПРАЗДНИКИ:

Международный день энергосбережения.

Всемирный день шопинга.

Китай - День холостяка.

Польша - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Аврамий Овчар, Настасья Стригальщица. Начало стрижки овец. В этот день в благодарность за работу и «чтобы овцы водились» полагалось угостить пастуха.

РОДИЛИСЬ:

1493 ПАРАЦЕЛЬС (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон ГОГЕНГЕЙМ), выдающийся швейцарский врач. Он первым привнёс в медицину химию, лечил сифилис ртутью и верил в необходимость того, что сейчас назвали бы системным подходом, т.е. лечил не болезнь, а больного,

1821 Фёдор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ, великий российский писатель. Его отец был родом из Беларуси (деревня Достоево на Брестчине).

1920 Согласно писателю Яну ФЛЕМИНГУ, в этот день родился Джеймс БОНД, агент 007.

1922 Курт ВОННЕГУТ, американский писатель.

1934 Вилли (Вилен Иванович) ТОКАРЕВ, российский певец. С 1974 года проживает в США. Женат четвёртым браком.

1962 Деми МУР (Деметрия ГАЙНС), американская актриса. Была замужем за актёрами Брюсом УИЛЛИСОМ и Эштоном КАТЧЕРОМ. От Уиллиса у неё три дочери.

1974 Леонардо Вильгельм ДиКАПРИО, американский актёр. Свое имя будущий актёр получил, ещё не родившись: когда его родители-хиппи во время медового месяца осматривали достопримечательности Лувра, малыш дал о себе знать, легонько пнув маму ножкой. Как раз в этот момент молодожёны увидели воочию знаменитую улыбку Джоконды и, посчитав это совпадение знаком свыше, назвали мальчика в честь великого да Винчи - Леонардо. Бабушка актёра была родом из России. Сам ДиКаприо в 2010 году заявил, что он «наполовину русский».

1983 Филипп ЛАМ, немецкий футболист. При росте 170 см имеет прозвище Волшебный карлик.

СОБЫТИЯ:

1111 День, особенно удобный для запоминания. Хотя ничего особенного 11.11.1111 года не произошло.

1480 После длительного противостояния русских и монголо-татарских войск на реке Угра АХМЕТХАН отдал приказ отступать. Ранее приказ воеводам отступить к Кременцу отдал ИВАН III, чтобы сразиться с татарами на более удобных для боя полях. Русские полки фактически побежали от неприятеля, который может ударить в спину. Хан же подумал, что его заманивают в сети, приготовив засады, и также поспешил удалиться. Зрелище было удивительное: оба войска бежали друг от друга, никем не гонимые! Так было сброшено ярмо двухсотлетнего монголо-татарского ига.

1880 В Ирландии фермеры начали кампанию против отставного капитана Чарльза БОЙКОТА. После неурожайного предыдущего года, не имевших возможности внести арендную плату фермеров начали выселять с их участков. По призыву Чарльза ПАРНЕЛЯ была развернута агитация против подобного выселения. «Если кто-нибудь берёт в аренду участок, с которого фермер был выселен, - заявил Парнель. - Старайтесь избегать встречи с ним, где бы то ни было. Обрекая его на суровое одиночество, вы должны показать ему, какое отвращение внушает вам совершенное им преступление». БОЙКОТ стал первой жертвой этой кампании, впал в нищету, а его имя стало нарицательным и вошло во все языки мира для обозначения подобных акций протеста.

1918 Завершилась Первая мировая война. Немецкая делегация в 5.12 утра в Компьенском лесу в железнодорожном вагоне маршала ФОША подписала условия капитуляции.

1940 Компания Willys-Overland выпустила четырёхколесную машину для армии США, называвшуюся "Джип", а позднее - GP (general purpose). Создателем автомобилей типа "джип" считается американский инженер и промышленник ХЕРРИНГТОН.

1949 Возле Карачи (Индия) поймали самую крупную в мире рыбу - китовую акулу длиной 12,5 метров и весом до 21 тонны.

1983 Студент Массачусетского университета Фред КОЭН продемонстрировал первый в мире компьютерный вирус.

2000 В тоннеле в Альпах, возле австрийского горнолыжного курорта Капрун, из-за пожара в поезде-фуникулёре погибли 159 человек.

2012 Умер Илья ОЛЕЙНИКОВ, российский актёр.

2017 Умер Борис НОТКИН, российский телеведущий.