Искали счастья у чужих ворот, а могли и проиграть — «Неман» сыграл вничью со «Смолевичами»





В предпоследней домашней игре чемпионата гродненские футболисты миром разошлись с одним из аутсайдеров турнира.

На дворе уже почти середина ноября, но белорусский футбол не спешит на зимние каникулы. Давно уже чемпионат не затягивался до этого времени, впрочем, последний тур пройдёт даже не осенью, а 2 декабря.

То ли холодная погода, то ли отсутствие интриги со стороны «Немана», который уже не поднимется выше 7 места, стали причинами низкой посещаемости субботнего матча. На трибунах собралось всего 870 человек.





Зрители увидели два гола, забитые в первом тайме. Сначала гости удачно разыграли стандарт и навес в штрафную «Немана» реализовал Каршакевич. Хозяева побежали отыгрываться, но то и дело теряли мяч и позволяли «Смолевичам» проводить контратаки. Правда, гости вели в счёте всего десять минут: навес Рассадкина в штрафную минского клуба защитник остановил рукой. Пенальти уверенно реализовал Жуковский.

А второй тайм гродненцы владели инициативой и больше владели мячом, но в опасные моменты у чужих ворот это преимущество не превращалось. Наоборот, гости убегали в контратаки и могли забить два-три мяча. В одной из атак Сергей Курганский отбил мяч, а удар с добивания гостей пришёлся в штангу. Ещё один стопроцентный момент не реализовал Федянин: после навеса с левого фланга ему нужно было головой попасть хотя бы в створ ворот, но мяч в этом моменте пролетел мимо.

















На ярком табло вечернего гродненского неба финальный свисток зафиксировал цифры 1:1. «Смолевичи» продолжают бороться за право остаться в высшей лиге, «Неман» ждёт игру на выезде против «Минска» и домашнее дерби с брестским «Динамо». Пожалуй, только победа над своим принципиальным соперником с берегов Буга позволит скрасить выступление в чемпионате.





Выше 7 места «Неману» в таблице не подняться. За два тура до конца турнира идущий на 8 месте «Слуцк» отстаёт от «Немана» на 4 очка.





— Искали счастья у чужих ворот, хотели удачно выступить перед своими болельщиками, сказал после игры главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич. — Соперник все силы отдал игре, ребята ведут борьбу за выживание. Это была обоюдно острая игра, в которой могли победить как одни, так и другие.