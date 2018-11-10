Испытано на себе: как ведущий делает то, чего никогда не делал и предлагает гродненцам поделиться мечтой (+видео)





Гродненский ведущий Олего запустил многосезонный видеопроект «Долего идущий», в котором пытается воплотить в жизнь свои давние мечты, связанные с экстримом, необычными поступками и действиями.

— Вдохновителем стала моя жена Лариса, когда мы с ней размышляли о наших желаниях и составляли карту. Мы проводили съёмки как в Беларуси, так и за её пределами, — рассказал автор проекта Олего. — Пока смонтирована половина из 15 серий 1-го сезона. Миссия нашего проекта проста: мы хотим честно рассказать людям о их заветной мечте и реализовать её вместе с ними.

В первой серии гродненец прокатился на байдарке по Августовскому каналу.

Сам Олего предлагает гродненцам рассказать о своей мечте в инстаграме и обещает пригласить людей на съёмки и помочь горожанам её осуществить.