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Испытано на себе: как ведущий делает то, чего никогда не делал и предлагает гродненцам поделиться мечтой (+видео)
11.11.2018 — Разное | Вечерний Гродно
Гродненский ведущий Олего запустил многосезонный видеопроект «Долего идущий», в котором пытается воплотить в жизнь свои давние мечты, связанные с экстримом, необычными поступками и действиями.
— Вдохновителем стала моя жена Лариса, когда мы с ней размышляли о наших желаниях и составляли карту. Мы проводили съёмки как в Беларуси, так и за её пределами, — рассказал автор проекта Олего. — Пока смонтирована половина из 15 серий 1-го сезона. Миссия нашего проекта проста: мы хотим честно рассказать людям о их заветной мечте и реализовать её вместе с ними.
В первой серии гродненец прокатился на байдарке по Августовскому каналу.
Сам Олего предлагает гродненцам рассказать о своей мечте в инстаграме и обещает пригласить людей на съёмки и помочь горожанам её осуществить.
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Испытано на себе: как ведущий делает то, чего никогда не делал и предлагает гродненцам поделиться мечтой (+видео)
Гродненский ведущий Олего запустил многосезонный видеопроект «Долего идущий», в котором пытается воплотить в жизнь свои давние мечты, связанные с экстримом,...
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