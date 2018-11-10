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Контрабанду нашли в тайнике под приборной панелью — украинец пытался провести через границу гормоны роста (+видео ...
11.11.2018 — Разное | Вечерний Гродно
Сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили очередную партию контрабанды.
Водитель, гражданин Украины, ехал в Литву через «Привалку» и выбрал «красный коридор», чтобы задекларировать свой автомобиль. После проверки документов сотрудники таможни решили просканировать и досмотреть автомобиль, в котором обнаружили около двух тысяч флаконов гормона роста, стоимостью 43 тысячи белорусских рублей.
Видео предоставлено Гродненской региональной таможней
В итоге, автомобиль и товар были изъяты, в отношении нарушителя начат административный процесс.
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Контрабанду нашли в тайнике под приборной панелью — украинец пытался провести через границу гормоны роста (+видео ...
Сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили очередную партию контрабанды. Read More...
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