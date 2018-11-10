ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Контрабанду нашли в тайнике под приборной панелью — украинец пытался провести через границу гормоны роста (+видео ...

11.11.2018 — Разное | Вечерний Гродно  
Размер текста:
A
A
A

Контрабанду нашли в тайнике под приборной панелью — украинец пытался провести через границу гормоны роста (+видео ...

Сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили очередную партию контрабанды.

Водитель, гражданин Украины, ехал в Литву через «Привалку» и выбрал «красный коридор», чтобы задекларировать свой автомобиль. После проверки документов сотрудники таможни решили просканировать и досмотреть автомобиль, в котором обнаружили около двух тысяч флаконов гормона роста, стоимостью 43 тысячи белорусских рублей.

Видео предоставлено Гродненской региональной таможней

В итоге, автомобиль и товар были изъяты, в отношении нарушителя начат административный процесс.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили очередную партию контрабанды. Read More...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Сидоренко: Этот турнир добавил оптимизма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика