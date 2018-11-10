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В Египте нашли погребение с мумиями скарабеев

11.11.2018 — Разное | Полымя  
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Археологи в ходе поисков в районе святилища богини Бастет в некрополе Саккара под Каиром, где находятся массовые захоронения мумифицированных животных, впервые обнаружили мумий скарабеев. Об этом открытии объявил министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.

В Египте нашли погребение с мумиями скарабеев

Всего найдено более 200 мумий жуков, которые в Древнем Египте считались символом счастья, приносящим успех и благополучие его обладателю. Одновременно с этим обнаружено более 200 мумий кошек, а также несколько мумий кобр и аллигаторов. В ходе поисков археологи извлекли из толщи земли более тысячи небольших амулетов.

По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафы Вазири, обнаружение мумифицированных скарабеев является крайне редкой находкой.

«С мумиями кошек все понятно — их нашли в некрополе животных рядом со святилищем Бастет, богини-кошки, которая считалась покровительницей любви, красоты, веселья, домашнего очага и плодородия, — сказал он. — Однако с подобным погребением жуков в виде мумий мы сталкиваемся впервые. Ученым еще предстоит оценить всю значимость этого археологического открытия, ведь даже в иностранных музеях раньше не слышали о мумиях скарабеев — обычно все ограничивалось амулетами с их изображениями и небольшими статуэтками».

Скарабеи были найдены в двух каменных коробах, напоминающих небольшие саркофаги. В одной из них находилось 200 маленьких насекомых, разложенных в три слоя одни на другие, в другой — два больших жука, обернутых в ткань. Чтобы добраться до них, исследователям пришлось снять более 350 куб.м грунта.

Культ животных широко процветал в Древнем Египте, некоторые связанные с этим археологические открытия относятся еще к периоду древнего царства, часть — к новому, то есть их возраст насчитывает несколько тысяч лет, а окончательно от него отошли уже при римлянах.

Первые упоминания о некрополе животных содержатся в научных исследованиях французского археолога Жака де Моргана и относятся к 1897 году. Он составил карту двух катакомб, где погребены мумии животных. Только в конце 1980-х годов археологи смогли приступить к изучению некрополя, который представляет собой сеть темных длинных туннелей, полностью лишенных источников дневного света.

Источник: БелТА

 
 
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Археологи в ходе поисков в районе святилища богини Бастет в некрополе Саккара под Каиром, где находятся массовые захоронения мумифицированных животных,
 
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