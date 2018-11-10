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В Минске установили памятник сотрудникам милиции
11.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Они спасали людей, жертвуя собой. В Минске открыли памятник милиционерам, погибшим при исполнении служебных обязанностей, сообщает телеканал «МИР 24».
На мемориальной плите выбиты 192 фамилии. Автор памятника – известный белорусский скульптор Александр Тухто. Мемориал установлен на средства, которые собрали сотрудники МВД Минской области. В церемонии открытия принял участие министр внутренних дел Беларуси, семьи погибших и ветераны.
«Ничто не проходит бесследно. Каждый подвиг сотрудников органов внутренних дел положен в копилку общегосударственной безопасности», – сказал глава МВД Беларуси Игорь Шуневич.
В Беларуси День милиции отмечают 4 марта. В России
«Служение закону – это призвание, которое требует огромной ответственности, мужества и высочайшей компетентности. Именно такие качества во всем общество ценит в людях, стоящих на страже правопорядка. Нынешний год особенный: российской полиции исполнилось 300 лет. Созданная Петром Первым, она прошла непростой путь становления и развития. И сегодня она с честью продолжает дело своих предшественников», - сказал российский министр.
Как отметил Колокольцев, за последние два года число преступлений в стране снизилось в два раза.
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На мемориальной плите выбиты 192 фамилии. В церемонии открытия мемориала принял участие министр внутренних дел Беларуси, семьи погибших и ветераны.
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