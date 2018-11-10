ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске установили памятник сотрудникам милиции

11.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Они спасали людей, жертвуя собой. В Минске открыли памятник милиционерам, погибшим при исполнении служебных обязанностей, сообщает телеканал «МИР 24».

На мемориальной плите выбиты 192 фамилии. Автор памятника – известный белорусский скульптор Александр Тухто. Мемориал установлен на средства, которые собрали сотрудники МВД Минской области. В церемонии открытия принял участие министр внутренних дел Беларуси, семьи погибших и ветераны.

«Ничто не проходит бесследно. Каждый подвиг сотрудников органов внутренних дел положен в копилку общегосударственной безопасности», – сказал глава МВД Беларуси Игорь Шуневич.

В Беларуси День милиции отмечают 4 марта. В России День сотрудника органов внутренних дел отмечают сегодня, 10 ноября. Эти отважные люди защищают граждан от преступности и спасают жизни, зачастую рискуя собственной. В этом году ведомству исполнилось 300 лет. С круглой датой коллег поздравил глава МВД Владимир Колокольцев.

«Служение закону – это призвание, которое требует огромной ответственности, мужества и высочайшей компетентности. Именно такие качества во всем общество ценит в людях, стоящих на страже правопорядка. Нынешний год особенный: российской полиции исполнилось 300 лет. Созданная Петром Первым, она прошла непростой путь становления и развития. И сегодня она с честью продолжает дело своих предшественников», - сказал российский министр.

Как отметил Колокольцев, за последние два года число преступлений в стране снизилось в два раза.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На мемориальной плите выбиты 192 фамилии. В церемонии открытия мемориала принял участие министр внутренних дел Беларуси, семьи погибших и ветераны.
 
Новости дня
Новости разные
 
11 ноября. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика