В Минске установили памятник сотрудникам милиции

Они спасали людей, жертвуя собой. В Минске открыли памятник милиционерам, погибшим при исполнении служебных обязанностей, сообщает телеканал «МИР 24».

На мемориальной плите выбиты 192 фамилии. Автор памятника – известный белорусский скульптор Александр Тухто. Мемориал установлен на средства, которые собрали сотрудники МВД Минской области. В церемонии открытия принял участие министр внутренних дел Беларуси, семьи погибших и ветераны.

«Ничто не проходит бесследно. Каждый подвиг сотрудников органов внутренних дел положен в копилку общегосударственной безопасности», – сказал глава МВД Беларуси Игорь Шуневич.

В Беларуси День милиции отмечают 4 марта. В России День сотрудника органов внутренних дел отмечают сегодня, 10 ноября. Эти отважные люди защищают граждан от преступности и спасают жизни, зачастую рискуя собственной. В этом году ведомству исполнилось 300 лет. С круглой датой коллег поздравил глава МВД Владимир Колокольцев.

«Служение закону – это призвание, которое требует огромной ответственности, мужества и высочайшей компетентности. Именно такие качества во всем общество ценит в людях, стоящих на страже правопорядка. Нынешний год особенный: российской полиции исполнилось 300 лет. Созданная Петром Первым, она прошла непростой путь становления и развития. И сегодня она с честью продолжает дело своих предшественников», - сказал российский министр.

Как отметил Колокольцев, за последние два года число преступлений в стране снизилось в два раза.