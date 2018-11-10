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В Минске отказались от строительства двухуровневой развязки на Ташкентской
Недавно в Чижовке построили «МакДональдс», и у местных возник вопрос: не помешает ли он строительству развязки, которая планировалась именно в этом месте. Как оказалось, планы уже поменялись и развязки тут не будет. Почему — читайте в материале.
Согласно Схеме строительства и реконструкции транспортных сооружений в городе Минске на 2010−2020 годы на пересечении МКАД и улицы Ташкентской
Читатель TUT.BY Владимир опасается, что ресторан может помешать появлению полноценной развязки. В пример он приводит
Как рассказал директор «Гордорстроя» Александр Ярошик, планы по строительству развязки действительно были в составе работ по реконструкции Ташкентской к чемпионату, но потом развязку из плана исключили. Объект даже не начинали проектировать.
Дело в том, что расширение улицы к чемпионату и так разгрузило существующие потоки, а на «новодворскую» развязку можно без проблем попасть, свернув с Ташкентской на Уборевича. Поэтому Ярошик говорит, что развязка тут не нужна и такой вопрос не рассматривается.
При этом он добавляет, что на этом участке недавно были постоянные пробки из-за ремонта путепровода в Лошице. Но они исчезли, когда движение по развязке на Игуменском тракте открыли, добавляет директор «Гордорстроя».
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