В Минске отказались от строительства двухуровневой развязки на Ташкентской

Недавно в Чижовке построили «МакДональдс», и у местных возник вопрос: не помешает ли он строительству развязки, которая планировалась именно в этом месте. Как оказалось, планы уже поменялись и развязки тут не будет. Почему — читайте в материале.



Изображение: «Яндекс.Карты»

Согласно Схеме строительства и реконструкции транспортных сооружений в городе Минске на 2010−2020 годы на пересечении МКАД и улицы Ташкентской должны были построить двухуровневую развязку . Это планировали сделать к чемпионату мира по хоккею 2014 года, но потом передвинули сроки. С тех пор прошло четыре года, и на месте развязки открылся «МакДональдс».



Изображение: «Яндекс.Карты»

Читатель TUT.BY Владимир опасается, что ресторан может помешать появлению полноценной развязки. В пример он приводит новую развязку на Дзержинского , где невозможно сделать четвертый «лепесток» из-за построенного рядом ранее бизнес-центра.



Бизнес-центр — слева. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Как рассказал директор «Гордорстроя» Александр Ярошик, планы по строительству развязки действительно были в составе работ по реконструкции Ташкентской к чемпионату, но потом развязку из плана исключили. Объект даже не начинали проектировать.

Дело в том, что расширение улицы к чемпионату и так разгрузило существующие потоки, а на «новодворскую» развязку можно без проблем попасть, свернув с Ташкентской на Уборевича. Поэтому Ярошик говорит, что развязка тут не нужна и такой вопрос не рассматривается.



Ташкентская после реконструкции. Изображение: «Яндекс.Карты»



Изображение: «Яндекс.Карты»

При этом он добавляет, что на этом участке недавно были постоянные пробки из-за ремонта путепровода в Лошице. Но они исчезли, когда движение по развязке на Игуменском тракте открыли, добавляет директор «Гордорстроя».