На «Привале» отметят Новый год пять раз по традициям Китая, Германии, Италии, Японии и Мексики

В разных странах мира Новый год празднуют по-разному. И, наверное, у каждого возникало желание увидеть, как это происходит, к примеру, на другом континенте. Неудивительно, что в декабрьские дни большой популярностью пользуются тематические туристические туры. Люди путешествуют по миру, чтобы окунуться в совершенно разные зимние сказки. Гродненцам для этого ехать куда-то необязательно. Вопреки всем законам географии увидеть, как встречают Новый год в Китае, Германии, Италии, Японии и Мексике, можно будет в одном месте – на базе отдыха «Привал». С 15 декабря здесь стартует грандиозная тематическая шоу-программа «Мировой Новый год».







– Формат для новогоднего представления уникальный. Это своего рода квест по новогодним традициям, которые характерны тому или иному уголку мира. Действия одновременно разворачиваются на нескольких площадках на базе отдыха «Привал». В главных ролях – новогодние персонажи разных стран. Они расскажут и покажут, как народы мира празднуют один из самых красочных праздников на планете. А основные события развернутся у главной новогодней елки, где «пропишутся» хозяева праздника – белорусские Дед Мороз и Снегурочка. Гости будут не просто зрителями. Они смогут сами выбирать ту или иную сюжетную линию, переходя от одной площадки к другой, и даже влиять на происходящее. Для них готовим познавательные мастер-классы, сюрпризы, подарки, угощения. Яркие спецэффекты станут отличным дополнением к шоу-программе, – отметили в отделе маркетинга ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман».













В прошлом зимнем сезоне гостями «Привала» стали более 20 тысяч детей. В этом году ожидается еще больше маленьких посетителей. Шоу-программа обещает быть яркой, красочной, незабываемой. Реквизит для нее прибывает из разных уголков мира, а актеры уже репетируют роли. Окунуться в сказку можно, приехав с семьей, компанией друзей или в составе организованной группы. Делайте предзаказ уже сейчас. До Нового года осталось не так много времени.









Организаторы праздника приоткрыли завесу тайны над некоторыми его моментами.



На одной из площадок базы отдыха «Привал» будут воссозданы элементы китайского Нового года. Заправлять всем здесь будет брат Дедушки Мороза – Шо Хин. У него черная длинная борода, узкий разрез глаз. Носит красное кимоно, расшитое драконами и змеями. Он и расскажет всем гостям, что Новый год в азиатской стране встречают танцами драконов. Издавна считается, что определенные движения защищают от горя и несчастья в предстоящем году. Драконов делают из бумаги и проволоки. Их длина может достигать десяти метров. К каждой из части огромной куклы крепятся шесты, с помощью которых аниматоры управляют ею. Такого дракона смогут увидеть посетители «Привала» и даже попробовать «оживить» его на удачу. К слову, цветом удачи в Китае считается красный цвет, в праздник деревья украшают красными фонарями. «Дерево света», как его называют в азиатской стране, будет и на «Привале». Антураж обещает стать прекрасной зоной для праздничных фотоснимков гостей.









На площадке, посвященной немецким традициям зимних праздников, гости узнают: в Германии и Австрии подарки детям раздает Святой Николай. Но не он будет главным действующим лицом на празднике в «Привале», а его помощник Крампус. Это покрытое шерстью и увешенное бубенчиками существо с рогами и длинным свисающим языком. По легенде, оно сопровождает Святого Николая в ночь, когда брат Дедушки Мороза ходит по домам и одаривает детишек сладостями. А Крампус наказывает непослушных детей, отбирает подарки. Но на «Привале» его не стоит бояться. Немного повредничает – и все. Зато какое яркое будет шоу!









А в гости к итальянским детишкам в новогоднюю ночь приходит фея Бефана. Побывав на «Привале», с ней могут познакомиться и белорусские ребята. Наверняка, с виду она напомнит им сказочного персонажа из наших сказок – Бабу Ягу. Бефана тоже дряблая старушка с седыми волосами, но роль у нее добрая: она разносит подарки. А тем, кто не слушался, дарит потухшие угольки. На самом деле это конфеты, способные окрасить язык в черный цвет. Такие можно будет обменять на «Привале» на местную валюту «привальчики».









В Японии новогоднего волшебника зовут Сегацу-сан. Носит традиционное кимоно небесного цвета. В отличие от Дедушки Мороза он не дарит подарки, а поздравляет с Новым годом всех, у кого возле дома стоит японская елка – кадомацу. На «Привале» будет такое дерево, и Сегацу-сан будет выполнять свою традиционную миссию перед гостями. Он также расскажет легенду о том, что в кадомацу живет новогоднее божество, которое исполняет заветные желания. На «Привале» можно будет попросить у него что-нибудь самое желанное, а также запустить воздушного змея. Детям предложат поиграть в фукуварай, по условиям которой нужно с закрытыми глазами нарисовать человечка.









Мексиканский Панчо Клаус родом с Южного полюса, носит черную бороду, сомбреро и катается на мотоцикле. Именно таким он предстанет перед посетителями базы отдыха «Привал». Ребятишки смогут сыграть с ним в пиньяту. Это оригинальная игрушка из картона и папье-маше, которая наполнена леденцами, конфетами, серпантином, маленькими призами. Она подвешивается на дерево. Победит тот, кто с закрытыми глазами сможет сбить пиньяту. Приз за победу – содержимое игрушки.









Хозяевами праздника будут всеми любимые персонажи наших сказок Дед Мороз и Снегурочка.



Они, а также другие полюбившиеся всем герои сказок и мультфильмов встретят гостей у главной новогодней елки «Привала», которая в этом году обещает быть красивее, чем обычно. Зажжет сотни огней, наденет десятки игрушек, накинет килограммы мишуры – и предстанет перед посетителями во всей красе. У нее развернутся главные события: конкурсы, викторины, игры, танцы. На всей территории «Привала» будут доступны различные аттракционы и, конечно, самый популярный из них в зимние деньки – тюбинговая трасса. Еще более крутой склон, еще больше красочных тюбингов и впечатлений обещают организаторы.



К участию в новогодних забавах непременно будет располагать праздничная обстановка на «Привале», над созданием которой уже трудятся десятки людей. Все для того, чтобы путешествие в Новый год разных стран было незабываемым для каждого из посетителей.









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