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В Гродно прошел детский бал «В волшебном блеске маскарада»

11.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Торжество развернулось в Новом замке. Монархи встречали юных гостей в Сенаторском зале. Без внимания не остались и взрослые, для них также подготовили не менее интересную программу.
 
 

Обязательным условием для всех участников бала, независимо от возраста, было соблюдение дресс-кода: вечерние или бальные платья и костюмы. Все участники торжества подошли к делу ответственно и прямо блистали на волшебном балу. 
 
В Гродно прошел детский бал «В волшебном блеске маскарада»
В Гродно прошел детский бал «В волшебном блеске маскарада»

 –  Впервые организовали такой бал в прошлом году, все прошло настолько успешно, что мы решили сделать его ежегодным. Сегодня гостей ждет новая программа и много сюрпризов,  –  рассказала заведующая научно-просветительским отделом Гродненского государственного историко-археологического музея Ольга Макарчук. 

В программе для юных гостей были танцы, флеш-мобы, подвижные игры и мини-квесты. Особую атмосферу создавали сказочные персонажи: веселый шут и изящные фрейлины. Никто не остался без фото на память, которое можно было сделать в тематических фотозонах. 

Пока дети играли в Сенаторском зале, у взрослых была своя программа. Для них подготовили квест, пройти который нужно было на территории всего замка, в каждой комнате участников ждало новое задание.
 
В Гродно прошел детский бал «В волшебном блеске маскарада»
В Гродно прошел детский бал «В волшебном блеске маскарада»
В Гродно прошел детский бал «В волшебном блеске маскарада»
В Гродно прошел детский бал «В волшебном блеске маскарада»
В Гродно прошел детский бал «В волшебном блеске маскарада»
В Гродно прошел детский бал «В волшебном блеске маскарада»
В Гродно прошел детский бал «В волшебном блеске маскарада»
В Гродно прошел детский бал «В волшебном блеске маскарада»
 
 
 
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Торжество развернулось в Новом замке. Монархи встречали юных гостей в Сенаторском зале. Без внимания не остались и взрослые, для них также подготовили не менее...
 
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