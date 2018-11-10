В Гродно прошел детский бал «В волшебном блеске маскарада»

Торжество развернулось в Новом замке. Монархи встречали юных гостей в Сенаторском зале. Без внимания не остались и взрослые, для них также подготовили не менее интересную программу.

Обязательным условием для всех участников бала, независимо от возраста, было соблюдение дресс-кода: вечерние или бальные платья и костюмы. Все участники торжества подошли к делу ответственно и прямо блистали на волшебном балу.







Пока дети играли в Сенаторском зале, у взрослых была своя программа. Для них подготовили квест, пройти который нужно было на территории всего замка, в каждой комнате участников ждало новое задание.

















