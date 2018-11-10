В Гродно прошел детский бал «В волшебном блеске маскарада»

Торжество развернулось в Новом замке. Монархи встречали юных гостей в Сенаторском зале. Без внимания не остались и взрослые, для них также подготовили не менее интересную программу.
Обязательным условием для всех участников бала, независимо от возраста, было соблюдение дресс-кода: вечерние или бальные платья и костюмы. Все участники торжества подошли к делу ответственно и прямо блистали на волшебном балу.
– Впервые организовали такой бал в прошлом году, все прошло настолько успешно, что мы решили сделать его ежегодным. Сегодня гостей ждет новая программа и много сюрпризов, – рассказала заведующая научно-просветительским отделом Гродненского государственного историко-археологического музея Ольга Макарчук.
В программе для юных гостей были танцы, флеш-мобы, подвижные игры и мини-квесты. Особую атмосферу создавали сказочные персонажи: веселый шут и изящные фрейлины. Никто не остался без фото на память, которое можно было сделать в тематических фотозонах.
Пока дети играли в Сенаторском зале, у взрослых была своя программа. Для них подготовили квест, пройти который нужно было на территории всего замка, в каждой комнате участников ждало новое задание.