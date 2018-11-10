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В белье, купальниках и в роскошных платьях. Что постит в инстаграм новая "Мисс Интернешнл"?
В минувшую пятницу в Токио состоялся финал одного из крупнейших международных конкурсов красоты — «Мисс Интернешнл — 2018», в котором приняли участие 77 девушек,
Девушке 20 лет, она планирует использовать влияние своего титула для продвижения образования среди детей.
«Моя цель как „Мисс Интернешнл“ заключается в том, чтобы каждый ребенок в мире имел доступ к книгам, в которых говорится о толерантности, уважении и счастье», — отметила Мэрьем.
Конкурс «Мисс Интернешнл» проводится с 1960 года, он входит в «Большую четверку» конкурсов красоты, наряду с «Мисс мира», «Мисс Земля» и «Мисс Вселенная».
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Кто заполучил победу на конкурсе красоты "Мисс Интернешнл - 2018"?
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