В минувшую пятницу в Токио состоялся финал одного из крупнейших международных конкурсов красоты — «Мисс Интернешнл — 2018», в котором приняли участие 77 девушек, рассказывает РБК Украина . Победительницей в этом году стала представительница Венесуэлы, 20-летняя Мэрьем Кларет Веласко Гарсиа. Девушка часто принимает участие в разноплановых фотосессиях. Редакция LADY.TUT.BY предлагает посмотреть, какими снимками делится новая королева красоты.

Девушке 20 лет, она планирует использовать влияние своего титула для продвижения образования среди детей.

«Моя цель как „Мисс Интернешнл“ заключается в том, чтобы каждый ребенок в мире имел доступ к книгам, в которых говорится о толерантности, уважении и счастье», — отметила Мэрьем.

Конкурс «Мисс Интернешнл» проводится с 1960 года, он входит в «Большую четверку» конкурсов красоты, наряду с «Мисс мира», «Мисс Земля» и «Мисс Вселенная».