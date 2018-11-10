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Чем меньше сексуальных партнеров в прошлом, тем счастливее брак? Сексолог рассказывает о стереотипе

11.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Пока найдешь спутника жизни, успеешь побывать в отношениях, закрутить пару интрижек, сходить на секс-свидание. А вдруг тот, кто всего этого избегает, позже становится более счастливым в браке? Американский социолог Николас Вольфингер, проведя исследование, утверждает: тот, у кого был лишь один сексуальный партнер, позднее оказывается самым счастливым в браке, сообщает Bild.


Фото: unsplash.com

Эксперт оценивал в своей работе данные, предоставленные General Social Survey, — американского опроса общественного мнения на базе Чикагского университета — и пришел к выводу, что как мужчины, так и женщины, имевшие сексуальный контакт всего с одним партнером, чаще всего называли свой брак «очень счастливым». «71% опрошенных мужчин и 64% женщин», — уточняет автор публикации.

При этом Вольфингер указывает и на то, что малое количество сексуальных партнеров до брака автоматически не означает счастья в семейной жизни, пишет автор публикации Яна Кольбе.


Фото: pixabay.com

Эрик Хегманн, сексолог, консультирующий пары, считает результаты исследования скорее «притянутыми за уши». По его мнению, «факторы, влияющие на удовлетворенность отношениями, не связаны с количеством сексуальных партнеров».

Из своего профессионального опыта он знает, что скудный сексуальный опыт может негативно сказаться на отношениях в паре. Иногда спустя какое-то время просыпается желание вступить в сексуальную связь с кем-то еще. На этот случай Хегманн советует поговорить с партнером. «Тот, кто замалчивает эту тему в надежде на то, что вопрос снимется сам собой, ошибается. Если не разговаривать о таких вещах, со временем проблемы разрастутся до таких масштабов, что не поможет даже любовь».


Либо я удовлетворен своей сексуальной жизнью, либо нет. Сколько при этом у меня было партнеров, неважно", — отмечает специалист.

Как показывают опросы, например, опубликованный в издании Deutsche Ärzteblatt, у мужчин в Германии в среднем было 10 партнерш, у женщин — 5. «Сегодня редко встретишь человека, у которого был всего один сексуальный партнер», — цитирует в заключение Bild Эрика Хегманна.

 
 
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Пока найдешь спутника жизни, успеешь побывать в отношениях, закрутить пару интрижек, сходить на секс-свидание. А вдруг тот, кто всего этого избегает, позже...
 
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