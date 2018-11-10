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«Авангард» узнал о том, как работается единственной женщине-участковой в районе

11.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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«Авангард» узнал о том, как работается единственной женщине-участковой в районе.

«Авангард» узнал о том, как работается единственной женщине-участковой в районе

Родилась Татьяна Уланская в Уваровичах, окончила Могилевский колледж МВД и 6 лет работала в женской колонии. После перевелась в Буда-Кошелевский РОВД. Сегодня она – единственная женщина-участковый.
– Татьяна Владимировна, почему милиция?
– Об этом я мечтала с детства. Меня всегда привлекала форма, хотела помогать людям, хотя родители работали в сельском хозяйстве, сестры – в образовании.
– А как жители реагируют на то, что их участковый – женщина?
– Мужчины удивляются, конечно, но уважают и не конфликтуют, даже те, кто находится в состоянии алкогольного опьянения. Ведь моя сила – в женской мудрости (улыбается).
– Трудно быть участковой?
– Нелегко, ведь работа ответственная. Не каждый мужчина с ней справится. Но у меня получается находить общий язык с людьми, да и товарищи всегда готовы подставить плечо, коллектив у нас в отделе слаженный.
– У вас сложный участок?
– Мой участок находится в городе. Если точнее, это улицы за железной дорогой плюс ж/д станция. Да и, на мой взгляд, нет понятия «сложный» или «легкий»: работать с населением нужно везде одинаково.
– Оружие применять приходилось?
– В работе нет и, надеюсь, не придется, а вот во время учебы неоднократно. Во внутренних войсках, когда проходила службу в войсковой части №6713, даже стреляла из автомата. Это позволяли не всем, но я проявляла инициативность, хотела научиться его разбирать-собирать. Наверное, поэтому мне и разрешили.
– Стреляли как: на отлично или «в молоко»?
– Неплохо. Странно, но с автомата получалось даже лучше. Помню, с первого раза удалось поразить все мишени.
– А как проходит ваш день?
– Начинается в пять утра, ведь живу я в Дербичах. Благо, есть водительские права и машина. В восемь я уже в отделе. Прохожу проверку на наличие алкоголя в крови (это делают все правоохранители), получаю табельное оружие, указания от начальника. Дальше работаю с населением. В основном это профилактика преступлений, их раскрытие, составление административных протоколов. Иногда в соответствии с графиком реагирую на звонки в дежурку. В шесть вечера сменяюсь, а семью вижу лишь в полдесятого вечера. Правда, в связи с тем, что воспитываю несовершеннолетнего ребенка, в ночные смены меня пока не ставят.
– Как относится к вашей работе семья?
– Они меня понимают и поддерживают. Старший сын Константин учится в колледже, младший Владимир еще ходит в детский сад, но уже говорит, что тоже будет милиционером. Муж – моя главная опора, он во всем мне помогает.
– Спасибо за интервью.
Роман ВЕЖНОВЕЦ.

 
 
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«Авангард» узнал о том, как работается единственной женщине-участковой в районе. Родилась Татьяна Уланская в Уваровичах, окончила Могилевский...
 
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