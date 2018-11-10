"Зебра" и "Королевская ватрушка". Простые рецепты любимых пирогов из детства

В такую погоду хочется окружить себя максимумом уюта и тепла.

Рецепт идеального вечера: пледик, любимый фильм, ароматный чай и вкусный пирог. С последним мы вам поможем. Смело выбирайте любой рецепт.

Тертый пирог



Источник рецепта и фото: pikabu.ru

Ингредиенты: Мука — 4 стакана;

Масло — 200 г;

Ванилин — 1−2 г;

Яйцо — 2 шт.;

Сахар — 1 стакан;

Сода пищевая — 0,5 ч.л.;

Уксус — 0,5 ч.л.;

Варенье — 1 стакан.

Как готовим?

Масло немного размягчим. Смешаем масло, ванилин и сахар. Удобно это делать миксером. Получится кремообразная масса. Добавим яйца и еще раз перемешаем. Соду погасим уксусом и вольем в смесь. Перемешаем. Муку просеем. Добавим в смесь масла и сахара 3,5 стакана муки. Тщательно вымешаем тесто. Разделим тесто на две части. Приблизительно 3:4. Большую часть оставим как есть, а к меньшей части добавим оставшиеся 0,5 стакана муки и вымешаем до однородного состояния. На противень (около 30−35 см в размере) положим лист пергаментной бумаги. Положим на бумагу больший кусок теста и сухими руками растянем тесто в тонкий слой, чтобы он полностью покрыл противень. Толщина пласта теста не должна быть больше 15 мм. Ну и, естественно, слишком тонким тоже не делаем. Намажем все варенье на тесто. Дальше скатаем из второй части теста шар. Натрем тесто и посыплем им варенье равномерным слоем. Разогреем духовку до 200 градусов и поставим тертый пирог выпекаться на 20−25 минут. Готовый тертый пирог порежем острым ножом на ромбики. После разрезания оставим тертый пирог остыть, чтобы варенье немного застыло и не текло.

«Зебра»



Источник рецепта и фото: gotovim-doma.ru

Ингредиенты: Яйца — 5 шт.;

Сахар — 250 г;

Масло — 100 г;

Сметана — 230 г;

Мука — 350 г;

Сода, гашенная уксусом — ½ ч.л.;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Ванильный сахар — ½ ч.л.;

Какао — 2 ст.л. Глазурь: Сметана — 1 ст.л.;

Сахар — 3 ст.л.;

Какао — 1 ст.л.;

Масло — 1 ст.л.

Как готовим?

Яйца взобьем с сахаром и ванильным сахаром в пышную массу. Сливочное масло растопим и охладим до комнатной температуры. Добавим к взбитым яйцам сметану и масло одинаковой температуры. Перемешаем. Муку просеем с разрыхлителем. Добавим в жидкую смесь соду, погашенную уксусом, и муку. Хорошо перемешаем. Тесто должно быть как густая сметана. Разделим полученное тесто на две равные части. В одну из них добавим какао. Чтобы выровнять густоту теста, к светлой массе можно добавить немного муки. Форму для выпечки смажем маслом и поочередно выложим тесто, начиная с белой массы: 2 ст. л. светлого теста, в их центр — 2 ст. л. темного теста и т.д. Пирог выпекаем примерно 40 мин. в разогретой до 180 °C духовке. Готовность коржа проверяем деревянной палочкой: она должна быть сухой. Пирог достаем из формы, остужаем на решетке. Сварим глазурь: в кастрюльке растираем сахар со сметаной и проварим примерно 5 мин., добавим какао, интенсивно помешивая в течение 3 минут, в конце добавим масло. Покроем пирог глазурью.

Королевская ватрушка



Источник рецепта и фото: frune4ka.livejournal.com

Ингредиенты: Тесто: Мука — 1,5 стакана;

Сливочное масло — 100−125 г;

Сахар — 0,5 стакана;

Разрыхлитель — 1 ч.л. Начинка: Творог — 500 г;

Сметана — 1 стакан;

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 0,5 стакана;

Ванильный сахар — 1 ч.л.

Как готовим?

1. Размягченное сливочное масло растираем с сахаром.

2. Муку смешаем с разрыхлителем и добавим в масло.

3. Все ингредиенты перемешаем руками, должна получиться мучная крошка — это и есть тесто.

4. Творог разомнем вилкой или перетрем при помощи блендера.

5. К творогу добавим сметану, яичные желтки и хорошо перемешаем.

6. Белки взобьем с сахаром в плотную пену, чтобы при наклоне миски белки не выливались.

7. Соединим взбитые белки с творожной массой и аккуратно перемешаем.

8. В форму для выпечки или на противень насыплем 2/3 теста.

9. Сверху выложим творожно-белковую массу и посыплем творог оставшимся тестом.

10. Выпекаем пирог в разогретой до 180 °C духовке около 25−30 минут.

Приятного аппетита!