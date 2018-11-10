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С кофейным столиком вместо ящика под картошку. 10 идеальных идей как обустроить лоджию
Раньше лоджии и балконы использовали в основном для хранения закаток, спортивного инвентаря, ящиков с картошкой. Сейчас эти нежилые «квадраты» стали обустраивать под отдых и даже рабочие кабинеты. REALTY.TUT.BY собрал лучшие идеи для современного обустройства лоджии.
1. Со спальным местом
2. С дачным настроением
3. С мини-кабинетом
4. С местом для творчества
5. С цветником и кофейным столиком
6. В экостиле
7. Для активных
8. Для деловых и стильных
9. Для любителей чтения
10. Для романтиков
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