﻿ С кофейным столиком вместо ящика под картошку. 10 идеальных идей как обустроить лоджию. 21.by
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С кофейным столиком вместо ящика под картошку. 10 идеальных идей как обустроить лоджию

11.11.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Раньше лоджии и балконы использовали в основном для хранения закаток, спортивного инвентаря, ящиков с картошкой. Сейчас эти нежилые «квадраты» стали обустраивать под отдых и даже рабочие кабинеты. REALTY.TUT.BY собрал лучшие идеи для современного обустройства лоджии.

1. Со спальным местом


Фото:i.pinimg.com

2. С дачным настроением


Фото:home-and-garden.livejournal.com

3. С мини-кабинетом


Фото:ideas.vdolevke.ru

4. С местом для творчества


Фото:tvoy-balkon.ru

5. С цветником и кофейным столиком


Фото:oblacco.com

6. В экостиле


Фото:i.pinimg.com

7. Для активных


Фото:polinov.ru

8. Для деловых и стильных


Фото:interiorexplorer.ru

9. Для любителей чтения


Фото:i.pinimg.com

10. Для романтиков


Фото:pufikhomes.com
 
 
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