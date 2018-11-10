С кофейным столиком вместо ящика под картошку. 10 идеальных идей как обустроить лоджию

Раньше лоджии и балконы использовали в основном для хранения закаток, спортивного инвентаря, ящиков с картошкой. Сейчас эти нежилые «квадраты» стали обустраивать под отдых и даже рабочие кабинеты. REALTY.TUT.BY собрал лучшие идеи для современного обустройства лоджии.

1. Со спальным местом



Фото:i.pinimg.com

2. С дачным настроением



Фото:home-and-garden.livejournal.com

3. С мини-кабинетом



Фото:ideas.vdolevke.ru

4. С местом для творчества



Фото:tvoy-balkon.ru

5. С цветником и кофейным столиком



Фото:oblacco.com

6. В экостиле



Фото:i.pinimg.com

7. Для активных



Фото:polinov.ru

8. Для деловых и стильных



Фото:interiorexplorer.ru

9. Для любителей чтения



Фото:i.pinimg.com

10. Для романтиков



Фото:pufikhomes.com