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Как выбирать полезный хлеб и стоит ли есть корочку
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Очевидно, что хлеб — это источник большого количества «быстрых» углеводов. И злоупотребление им может привести к ожирению, сахарному диабету второго типа и другим болезням. Но не все
Белый vs цельнозерновой
Вы уверены, что цельнозерновой хлеб полезнее белого и в числе прочего помогает улучшить пищеварение и похудеть? Все не так однозначно. Оказывается, это зависит как от типа хлеба, так и от человека. В одном
Выяснилось, что глобально между двумя группами отличий нет. Но когда ученые взглянули отдельно на результаты конкретных людей, они заметили, что участники разделились на две категории. У одних лучше усваивался белый хлеб, у других — цельнозерновой.
Традиционно считается, что батон — это «быстрые углеводы», поэтому он вызывает скачок сахара, а это вредно — со временем вызывает инсулинорезистентность, может приводить к ожирению, сахарному диабету 2-го типа и болезням сердца. Как оказалось, только у части людей больше глюкозы в крови бывает после поедания белого хлеба, а у остальных — после порции цельнозернового. Ученые предполагают, что это зависит от состава микробиоты — именно бактерии в вашем кишечники определяют, какой хлеб для вас лучше.
А что насчет похудения? Конечно, если вы замените белый хлеб таким же количеством цельнозернового, вы не похудеете. Но эксперименты
Ржаной или пшеничный?
Пока что речь шла только о самом привычном для нас хлебе — из пшеничной муки. А что говорит наука о ржаном? Все опять-таки
После порции белого ржаного хлеба выброс инсулина — самый маленький, а уровень сахара в крови остается наиболее стабильным. В этом он оказывается лучше и пшеничного хлеба, и черного ржаного. Так что, пожалуй, можно сказать, что любой хлеб из ржаной муки или с ее добавлением будет для организма лучше, чем простой батон. Но если у вас есть склонность к диабету или ожирению, лучше выбирать белый ржаной хлеб — именно он безопаснее всего для здоровья.
Все лучшее — в корочке
Помните, как в детстве вы возвращались из магазина с хлебом, и по пути обгрызали половину хрустящей корочки? Вы делали все правильно, несмотря на протесты родителей — именно в этой части хлеба — много пользы. А точнее — много
Эти ценные вещества образуются именно в процессе выпекания хлеба. И в корочке их оказывается в 8 раз больше, чем в мякише! Поэтому, чтобы получить максимум антиоксидантов, лучше покупать набор из мини-булочек, нежели большой батон или «кирпич» хлеба. А еще — защитных веществ больше в темных сортах хлеба по сравнению с белым пшеничным. Выбирать слишком «зажаренный» хлеб в надежде насытиться антиоксидантами не стоит — в обгоревшей корочке количество этих ценных компонентов как раз снижается.
Хлеб — мягкая смерть
Все потому, что в хлебе уж очень много соли — и это не зависит от того, белый это хлеб или черный. Канадские исследователи
Например, в одном хлебе они обнаружили 2,65 гр соли на 100 г продукта — это больше, чем в морской воде. В среднем соли в хлебе оказывалось порядка 1−1,5 гр на 100 г. Пару бутербродов на завтрак, пара кусочков хлеба в обед — и вот вы уже набрали половину рекомендованной
С учетом того, что многие любят солить все свои блюда, злоупотребление хлебом может вывести вас далеко за пределы безопасного потребления натрия. А это — повышенный риск сердечно-сосудистых болезней,
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Правда ли, что хлеб всему голова.
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